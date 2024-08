La Promessa, scoperta sconvolgente per Jimena: la verità nelle anticipazioni spagnole

Anticipazioni prossimi episodi de La Promessa: Jimena, dopo aver a lungo indagato, scoprirà una verità che la spiazzerà completamente.

Nelle ultime puntate la trama de La Promessa si è concentrata sulla crisi che Jimena e Manuel stanno affrontando ormai da tempo e che sembra non voler rientrare. L’erede del marchesato è infatti convinto della sua decisione di chiudere ogni legame con sua moglie e per questo le ha chiesto di portare avanti un matrimonio di facciata. Una proposta che ha mandato su tutte le furie la donna che non è riuscita a trattenersi.

La sua reazione ha però provocato quella di Manuel che si è scagliato contro sua moglie e le ha chiesto di lasciare immediatamente la sua camera. Nonostante le sue parole, Jimena non ha nascosto a Cruz di voler salvare il suo matrimonio. La marchesa ha iniziato, invece, a sospettare che dietro l’avvicinamento di Curro ad Alonso ci sia un secondo fine: teme che il giovane abbia scoperto di essere suo figlio. Nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena, in particolare Jimena scoprirà una verità che la lascerà senza parole.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jimena trova le prove nell’hangar

Nelle prossime puntate de La Promessa Jimena tornerà a palazzo, dopo un lungo periodo di assenza, e si mostrerà pronta a tutto pur di recuperare il suo rapporto con Manuel. Non vuole che il suo matrimonio vada in rovina ed è ancora ossessionata da suo marito, anche se quest’ultimo non nasconderà il malessere che prova nel vederla di nuovo nella sua casa. A quel punto la giovane andrà su tutte le furie e si scaglierà contro i Lujan.

Li accuserà di non aver ricevuto il loro aiuto durante il suo esaurimento nervoso e di non aver avuto le attenzioni necessarie per superare il difficile momento. Manuel non riuscirà a trattenersi e le farà presente tutte le brutte azioni che ha fatto da quando vive nella loro casa, come il tentativo di uccidere Catalina, dando fuoco alla stanza in cui l’aveva messa, dopo averla narcotizzata. Poi si lascerà andare ad un’inaspettata confessione: dirà di essere innamorato di un’altra donna e di stare male per non poter vivere liberamente questo amore.

Questa rivelazione spiazzerà Jimena che comincerà subito ad indagare per scoprire l’identità dell’amante di suo marito. Dopo aver chiesto in giro, alla servitù, si recherà nell’hangar per trovare delle prove e resterà senza parole quando vedrà le foto di suo marito con Jana, scattate durante la loro fuga sulla spiaggia. Si renderà quindi conto che la donna che gli ha rubato il cuore è proprio la domestica del palazzo.