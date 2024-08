Caffè caldo, in estate fa davvero bene come crediamo? La risposta ti sconvolgerà

Bere caffè caldo durante l’estate è consigliabile o meno? Gli esperti spiegano come bisognerebbe comportarsi.

Per chi la considera un’abitudine irrinunciabile, fare a meno del caffè è davvero difficile anche quando la colonnina di mercurio raggiunge elevate temperature. Prepararsi un buon espresso con la moka oppure utilizzando la macchinetta, non è un’attività che guarda al fatto che la giornata sia estremamente calda o meno.

Al piacere di degustare un buon caffè non si rinuncia anche in estate ma è davvero consigliabile farlo o sarebbe preferibile evitarlo? Quello che, cioè, si domandano in molti, è se il caffè molto caldo consumato durante le giornate più torride dell’anno porti con sé o meno delle controindicazioni. Sono gli esperti a fornire una risposta chiara in tal senso.

Caffè caldo anche in estate, consigliabile o meno?

In effetti il dubbio potrebbe manifestarsi, pur consapevoli dei molteplici benefici correlati al consumo di una tazzina di caffè. Questo alimento non solo migliora la concentrazione ma è ricco di antiossidanti e, non meno importante, aiuta la digestione. Potrebbe però far storcere il naso l’idea di consumare un caffè bollente in una giornata con temperature superiori ai 30 gradi pensando che questo potrebbe essere poco utile e addirittura sconsigliato dagli esperti. Effettivamente sono stati condotti diversi studi in materia, fornendo una risposta interessante.

Ebbene non solo il caffè caldo in estate non fa male ma potrebbe apportare benefici addirittura dal punto di vista dell’idratazione. Esiste uno studio del 2014 i cui risultati, pubblicati sulla rivista PLoS sono chiarissimi: consumandolo in quantità moderata l’idratazione è anzi ‘tutelata’ dal momento che ogni 100 ml di prodotto contiene ben 97 grammi di acqua. Questo significa che non superando le quattro tazzine al giorno il caffè non contribuisce alla disidratazione, anche se non può essere considerata una bevanda idratante.

Al contrario consumare cibi molto freddi o ghiacciati potrebbe portare ad uno shock termico per la differenza tra la temperatura della bibita e quella ambientale portando ad un possibile aumento della disidratazione, interrompendo la digestione e rischiando di provocare congestione. Tornando al caffè il suggerimento è quello di rispettare la quantità massima di tazzine quotidiane consigliate: ricordando anche che una tazzina contiene 115 mg di sodio e 80 mg di potassio oltre a 250 gr di antiossidanti ogni 100 ml. E può dunque rappresentare un supporto anche per chi pratica sport durante le calde estati.