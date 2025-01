Antonella Clerici curiosità: che titolo di studio ha la conduttrice. Laurea prestigiosa

Antonella Clerici vanta una carriera di successo nel mondo dello spettacolo e i fan l’adorano. Scopriamo quali sono stati i suoi studi

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Presente in televisione da tantissimi anni entra quotidianamente nelle case degli italiani con il suo seguitissimo E’ sempre mezzogiorno che ha preso il posto de La prova del cuoco, entrambi programmi a tema culinario che l’ hanno resa la regina dei fornelli della Rai.

La Clerici ha compiuto 61 anni lo scorso 6 dicembre, ricevendo una miriade di auguri da parte di tutti i suoi fan che la seguono sui social, dove solo su Instagram vanta un seguito di 1 milione di follower. La sua carriera è iniziata nel 1986 quando è iniziata a lavorare per la Rai come conduttrice di programmi sportivi come Dribbling e Domenica sprint.

Da quel momento ha avuto inizio un percorso ricco di traguardi importanti e di successi che l’hanno portata a diventare un punto di riferimento dell’ammiraglia Rai tanto che nel 2010 è anche stata conduttrice del Festival di Sanremo, una delle poche donne che ha rivestito questo ruolo nella lunga storia della celebre kermesse musicale italiana.

Il grande successo di Antonella Clerici

Nata a Legnano Antonella Clerici fin da piccola aspirava a un mestiere molto diverso da quello che ha oggi e che si discosta di molto dal mondo dello spettacolo. La presentatrice infatti voleva fare il magistrato e per questo motivo si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università statale di Milano dopo aver conseguito il diploma di liceo classico.

Il destino l’ha voluta nel 1885 come annunciatrice per Telereporter una piccola emittente locale ed è stato lì che Antonella avrebbe capito di voler intraprendere la strada della televisione.

Dopo aver conquistato il primato come donna alla guida di un programma sportivo – un ruolo che negli anni Ottanta, prima di lei, era stato ricoperto da pochissime, se non da nessuna, in un mondo prevalentemente maschile – Antonella Clerici continuò a percorrere questa strada per molti anni, fino a quando, nel 2000, arrivò la sua vera e propria svolta.

La Prova del cuoco, lo show culinario del mezzogiorno la mise sotto una nuova luce, donandole maggiore visibilità e facendola conoscere meglio al grande pubblico che da allora la segue con grande affetto. Un affetto che si è dimostrato quando Antonella nel 2018 a causa della sua maternità dovette abbandonare lo show.

Sostituita da Elisa Isoardi, il programma chiuse definitivamente i battenti dopo due anni. Tuttavia, nel 2020 Antonella tornò davanti alle telecamere con un nuovo show ispirato alla sua casa nel bosco, l’attuale E’ Sempre mezzogiorno, riconquistando il pubblico e brillando ancora più intensamente di prima.