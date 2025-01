Uomini e Donne anticipazioni: Martina riceve un due di picche?

Continuano le puntate di Uomini e Donne, e tutti sono in attesa di scoprire quale possa essere la scelta di Martina. Succederà un colpo di scena.

Il famoso dating show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo negli anni conquistarsi una buona fetta di pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono infatti state le storie d’amore nate in quello studio televisivo e che hanno appassionato migliaia di persone in tutta Italia.

In molti si chiedono adesso come finirà il trono di Martina che, a quanto pare, potrebbe ricevere presto un due di picche.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, cosa succederà a Martina

Molto presto potrebbe esserci la tanto attesa scelta di Martina, la giovane tronista che ha conquistato i cuori dei fan ma sopratutto quelli di Ciro e Gianmarco. “Non ci sta una scelta facile o difficile“, ha esordito lei nel corso di qualche puntata fa, “ci sarà solo una scelta che è dettata dal cuore. Non vivo con la paura che mi diciate di no“. Gianmarco le ha infatti fatto presente che dopo la sua scelta c’è anche una risposta, e che la corda può spezzarsi anche da parte dei corteggiatori. Nel frattempo, Ciro è tornato in studio e ha confessato di non dimenticare affatto i momenti di complicità che ha visto tra lei e l’altro corteggiatore. “Sto cercando in tutti i modi di portarti a casa“, ha infine concluso lui.

In più occasioni, Martina è andata a riprendersi sia Gianmarco che Ciro, che diverse volte hanno scelto di lasciare il programma e tornare alla loro vita di tutti i giorni. Ciro le ha così confessato di provare dei sentimenti nei suoi confronti e, prima delle vacanze natalizie, lei lo ha rincorso lasciando Gianmarco da solo. “Mi sto facendo prendere in giro da lei“, ha detto quest’ultimo, “Tanto la scelta ce l’ha lei, è palese. Mi ha preso per il circo. Non ce la faccio più. Perché devo stare male per te?“.

Nel frattempo, la tronista avrebbe svelato che ha preferito non vedere Gianmarco perché sarebbe stata troppo pensierosa durante l’esterna e perché si sarebbe sentita in colpa dinnanzi a lui. Non resta quindi che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, in modo da capire cosa succederà e quale sarà la scelta di Martina.