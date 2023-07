Bisce e saettoni nel giardino, l’allarme è scattato: ecco cosa fare secondo gli esperti

La presenza di bisce e saettoni nel proprio giardino può essere motivo di preoccupazione per molte persone, specialmente se si hanno bambini o animali domestici. Questi rettili possono spaventare e possono rappresentare un potenziale pericolo se si sentono minacciati. Ecco cosa fare secondo gli esperti per affrontare questa situazione in modo sicuro.

1. Mantenere la calma

Il primo passo fondamentale è mantenere la calma. Le bisce e i saettoni in giardino sono creature che cercano solo di sopravvivere e sono una parte vitale dell’ecosistema. Di solito hanno paura dell’uomo e preferiscono evitare il contatto diretto.

2. Non avvicinarsi

Evitare di avvicinarsi a tali rettili per evitare sorprese spiacevoli. È importante dare loro spazio e lasciarli andare senza disturbarli. Ricordate che si spostano più velocemente di quanto sembrino.

3. Non toccare o affrontare

È fondamentale non toccare o affrontare le bisce o i saettoni. Anche se sembrano non aggressivi, possono mordere se si sentono minacciati. Alcune specie sono anche velenose e il loro morso può essere pericoloso per l’uomo o per gli animali domestici.

4. Chiamare un esperto

La soluzione più sicura è quella di chiamare un esperto o un servizio di controllo animali. Gli esperti sapranno come gestire la situazione in modo professionale e sicuro. Non cercate di rimuovere o catturare le bisce o i saettoni da soli, a meno che non siate addestrati e ne abbiate l’autorizzazione legale.

5. Fare attenzione ai nascondigli

Controllate attentamente il vostro giardino per individuare possibili nascondigli o tane di bisce e saettoni. Rimuovete oggetti come tronchi o rocce che potrebbero fornire rifugi per loro. Mantenete il giardino pulito e libero da strutture che potrebbero attirare tali animali.

6. Identificare le specie locali

Essere in grado di identificare le specie di bisce e saettoni presenti nella propria zona può essere utile per comunicare le informazioni agli esperti chiamati. Così facendo, sarà più semplice dare loro indicazioni precise per gestire la situazione.

In conclusione, se si scoprono bisce e saettoni nel proprio giardino, è importante mantenere la calma e non cercare di rimuoverli da soli. Chiamare un esperto è la soluzione più sicura per affrontare questa situazione. Seguendo queste indicazioni sarà possibile gestire efficacemente la presenza di questi rettili senza correre rischi inutili.