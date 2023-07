Per evitare le punture delle zanzare e allontanarle dal giardino, coltiva questa pianta resistente e con fiori lilla colorati

Le zanzare possono essere una vera piaga, soprattutto durante i mesi estivi quando vogliamo goderci il nostro tempo all’aria aperta. Oltre alle fastidiose punture, possono anche trasmettere malattie come la malaria o il virus del Nilo occidentale. Fortunatamente, esistono molte piante che possono aiutare a tenere lontane le zanzare e fornire protezione naturale.

La pianta resistente dai coloratissimi fiori lilla

Una pianta che vale la pena considerare per tenere lontane le zanzare dal tuo giardino è la Mentha piperita, comunemente nota come menta piperita. Questa pianta ha una fragranza fresca e speziata che le zanzare detestano. Inoltre, i suoi coloratissimi fiori lilla rendono anche molto attraente il tuo spazio verde.

Come coltivare la menta piperita

La menta piperita è una pianta facile da coltivare e può essere coltivata sia in vaso che direttamente nel terreno del tuo giardino. Ecco come farlo:

Menta piperita ilCiriaco.it

Scegli un luogo soleggiato o parzialmente ombreggiato nel tuo giardino per coltivare la menta piperita; Prepara il terreno o il vaso mescolando del compost o dell’humus per garantire una buona drenatura; Semina i semi o pianta delle talee di menta piperita a una profondità di circa 1 cm e copri leggermente con terreno; Annaffia leggermente il terreno e mantienilo costantemente umido. La menta piperita ama un terreno umido ma non troppo allagato; In poche settimane, inizierai a vedere germogli e piccole piantine. Assicurati di distanziare le piante di menta piperita di almeno 30 cm l’una dall’altra per permettere la crescita.

Come utilizzare la menta piperita per allontanare le zanzare

Una volta che la tua menta piperita è ben stabilita nel tuo giardino, sarà sufficiente schiacciare delicatamente alcune foglie per rilasciare i suoi oli essenziali, che allontaneranno le zanzare. Ecco alcuni modi per utilizzare la menta piperita:

Strofina le foglie di menta piperita sul tuo corpo per creare una coltre di protezione naturale contro le zanzare;

Aggiungi alcune foglie di menta piperita ai tuoi vasai di piante per allontanare le zanzare dal tuo balcone o patio;

Se desideri intensificare l’effetto repellente, puoi anche mettere alcune foglie di menta piperita in una pentola con acqua calda e utilizzarla come spray repellente per le zanzare.

Benefici extra della menta piperita

Oltre ad allontanare le zanzare, la menta piperita ha molti altri benefici. Può essere usata come tisana rinfrescante, per alleviare i sintomi del mal di testa o del mal di stomaco e come repellente per insetti in generale. Inoltre, l’odore della menta piperita è piacevole per le persone, quindi potrai anche godere della sua fresca fragranza mentre ti rilassi nel tuo giardino.

Quindi, se sei alla ricerca di un modo naturale per tenere lontane le zanzare e aggiungere un tocco di colore al tuo giardino, semina la menta piperita. Non solo ti darà protezione, ma ti offrirà anche un’esperienza sensoriale grazie al suo profumo e ai suoi colorati fiori lilla.