Mantieni il tuo bagno sempre profumato e splendente: ecco la pastiglia fatta in casa che elimina i cattivi odori

Pubblicità

Mantenere il bagno pulito e profumato è una priorità per molte persone. Avere un WC splendente e con un buon odore può creare un ambiente più piacevole e invitante per chiunque entri nella stanza. Se sei alla ricerca di un modo economico e naturale per eliminare i cattivi odori e mantenere il tuo WC sempre fresco, potresti considerare di fare in casa delle pastiglie profumate.

Cosa ti serve

Per creare le tue pastiglie per il WC avrai bisogno di pochi ingredienti comuni, che probabilmente hai già in casa. Ecco cosa ti serve:

Bagno profumato ilCiriaco.it

– 1 tazza di bicarbonato di sodio;

– ½ tazza di acido citrico in polvere;

– Fragranza a scelta (per esempio, oli essenziali);

– Colorante per alimenti (opzionale);

– Una formina per i cubetti di ghiaccio o dei piccoli stampi in silicone;

– Una ciotola di plastica o di vetro;

– Una spatola o un cucchiaio di plastica.

Istruzioni

1. Inizia mescolando il bicarbonato di sodio e l’acido citrico in polvere nella ciotola. Assicurati di rompere eventuali grumi presenti e di ottenere una miscela uniforme.

Pubblicità

2. Aggiungi la fragranza desiderata al composto. Puoi utilizzare oli essenziali come la lavanda, il limone o la menta. Aggiungi qualche goccia alla volta e mescola bene. Se vuoi ottenere pastiglie colorate, puoi aggiungere un po’ di colorante per alimenti e mescolare fino a quando il colore si distribuisce uniformemente.

3. Quando hai ottenuto una miscela omogenea, trasferisci il composto nella formina per i cubetti di ghiaccio o negli stampi in silicone. Pressa bene e livella la superficie con la spatola o il cucchiaio di plastica.

4. Lascia asciugare per almeno 6-8 ore, o preferibilmente durante la notte, affinché le pastiglie si induriscano completamente.

5. Una volta che le pastiglie sono completamente asciutte, puoi rimuoverle dalla formina. Solleva delicatamente i cubetti di ghiaccio o fai leva con le dita per staccare le pastiglie dagli stampi in silicone.

6. Conserva le pastiglie in un barattolo di vetro o in un contenitore ermetico per preservarne la freschezza.

Come utilizzare le pastiglie

Per profumare il tuo WC, basta lasciare cadere una pastiglia nel water pulito. La pastiglia si dissolverà gradualmente, rilasciando l’aroma fresco e piacevole nella stanza. Inoltre, il bicarbonato di sodio aiuta ad assorbire gli odori sgradevoli, lasciando l’ambiente profumato e senza cattivi odori.

Considerazioni finali

Creare le tue pastiglie per il WC è un modo semplice ed efficace per mantenere la tua toilette profumata e splendente senza l’uso di prodotti chimici aggressivi. Le pastiglie fai-da-te sono sicure per l’ambiente e possono essere personalizzate secondo i tuoi gusti. Prova diverse fragranze e colori per creare un’esperienza unica nel tuo bagno. Ricorda però di mantenere le pastiglie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici, in quanto potrebbero risultare tossiche se ingerite.