Perché la gazza ladra si chiama così? Ecco la risposta

La gazza ladra è un uccello dal piumaggio nero e bianco, noto per la sua abilità nel rubare oggetti luminosi. Ma da dove deriva il nome “gazza ladra” e perché è associato a questa specie di volatile? In questo articolo esploreremo l’origine e il significato di questo nome, diffuso in diverse culture e lingue.

Origine del nome “gazza ladra”

Il termine “gazza ladra” deriva dal latino scientifico “Pica pica” che viene usato per identificare la specie Corvus pica, conosciuta comunemente come gazza. Nella tradizione popolare, la gazza è associata al furto di oggetti scintillanti e brillanti, come gioielli o cucchiai d’argento. Questo comportamento ha portato alla nascita del nome “gazza ladra”, spesso utilizzato per descrivere i furti apparenti compiuti da questi astuti volatili.

Significato simbolico

La gazza ladra è presente in numerose leggende, fiabe e proverbi in diverse culture. Nel folklore europeo, l’uccello è spesso associato al concetto di avidità e furto, rappresentando l’immagine di un essere ingannevole che si impossessa degli oggetti degli altri. Tuttavia, il simbolismo dietro la gazza ladra può variare a seconda della cultura.

Di seguito alcune delle più famose credenze popolari legate alla gazza ladra:

– In alcune tradizioni celtiche, la presenza di una gazza ladra durante un matrimonio può portare prosperità agli sposi;

– Per gli antichi Romani, la gazza ladra era considerata un portatore di sfortuna e la sua vista era spesso associata a eventi negativi imminenti;

– Nelle leggende russe, si credeva che la gazza ladra potesse parlare il linguaggio umano e rivelare segreti, ma solo a coloro che riuscivano a catturarla;

– In alcune culture nordiche, la gazza ladra è associata a Odino, il dio della conoscenza e della saggezza.

Comportamento del volatile

Ciò che chiamiamo “furto” è davvero un atto illecito per questi uccelli? Gli studiosi sottolineano che, sebbene il loro comportamento possa sembrare un furto, in realtà la gazza ladra è in grado di apprezzare solo oggetti che brillano o scintillano, non mostrando interesse per oggetti di poco valore. Inoltre, sembra che il loro motivo principale sia quello di collezionare e nascondere oggetti lucenti per attrarre un compagno.

Conclusioni

La gazza ladra è un uccello affascinante e intelligente che ha ispirato numerose leggende e credenze nelle diverse culture del mondo. Il suo nome deriva da una tradizione che associa la gazza al furto di oggetti scintillanti. Tuttavia, bisogna ricordare che il comportamento della gazza ladra non è perfettamente assimilabile al concetto umano di furto, poiché gli oggetti rubati non hanno un reale valore per questi uccelli. La gazza ladra, quindi, rimane un enigma da studiare e ammirare per la sua astuzia e bellezza.