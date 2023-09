Per dimagrire senza fatica basta bere acqua in questo modo: finalmente torni in forma perfetta

È la domanda delle domande quando si parla di alimentazione: bere acqua fa dimagrire? Facciamo chiarezza su questo tema così dibattuto

Da sempre, una delle narrazioni più consolidate quando si parla di alimentazione e di dimagrimento è legata al fatto che bere molta acqua faccia perdere peso. Ma è davvero così? Oggi siamo in grado di dirvi qualcosa che probabilmente non sapete.

Ovviamente, come sempre facciamo quando parliamo di alimentazione, di salute e di benessere, non possiamo che ribadire che i nostri sono solo consigli che, in alcun modo, vogliono, né possono, sostituirsi a un consulto adeguato con dietologi e nutrizionisti. Consigli che, peraltro, diamo sempre sulla scorta di quanto sostenuto dalla scienza.

Avere uno stile di vita sano e una dieta regolata, non solo ci portano a essere in forma, ma anche a stare meglio e prevenire l’insorgenza di malattie anche gravi, come quelle tumorali e neoplastiche, ma anche quelle cardiovascolari e il diabete.

In tal senso, l’idratazione è fondamentale in una dieta sana. Ma è davvero reale ciò che si dice da tempo rispetto al fatto che bere acqua faccia dimagrire? Cerchiamo di fare chiarezza.

Bere acqua fa dimagrire? La risposta definitiva è questa qui

È una frase che sentiamo ripetere da tempo e che forse anche noi, come dei pappagalli, abbiamo ripetuto: bere acqua fa dimagrire. Ma è davvero così, oppure si tratta di una delle tante leggende metropolitane circa lo stile di vita da adottare? Possiamo dirvi che, trattandosi del nostro corpo e dei meccanismi che lo regolano, la questione è molto più complessa di come la si voglia far passare.

Va innanzitutto detto che l‘acqua non ha un effetto automatico sul nostro peso, dato che è sì, vero che non ha calorie, ma è altrettanto vero che non le fa perdere. Sicuramente, in una dieta è la bevanda più adatta, mettendo al bando alcolici e bevande gassate. Possiamo inoltre dire che bere molto poco può aumentare il senso di fame e di appetito, perché il nostro corpo scambierà la sete per fame e, quindi, automaticamente mangeremo di più.

Soprattutto, però, l’acqua è molto importante per l’eliminazione delle scorie. Tanto per ciò che concerne la defecazione (che è favorita dal bere acqua a sufficienza), quanto dall’eliminazione delle scorie dal tessuto adiposo. Attenzione, però, a bere acqua troppo velocemente o a berla troppo fredda. In entrambi i casi, questo atto non è per niente benefico per il nostro corpo, ma, anzi, può ostacolare la digestione, creando problemi vari, dal senso di pesantezza e costipazione ad altri potenzialmente molto più seri.