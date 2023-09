Chiara Ferragni, il look “trasandato”: così è irriconoscibile

Chiara Ferragni: il nuovo look che sorprende, la rende quasi irriconoscibile e diversa da come siamo abituati a vederla di solito

Solitamente siamo abituati a vedere la famosa influencer, Chiara Ferragni, in abiti eleganti, iconici e raffinati, con un look molto curato. Tuttavia, questa volta l’abbiamo vista, grazie ad una foto postata sui social, con un outfit completamente diverso rispetto al solito: che sia un cambio drastico di stile o solo una giornata di comodità e riposo?

Chiara Ferragni è diventata una tra le influencer più famose al mondo, dunque, anche a livello internazionale, che ha lanciato questa moda. Ciò che l’ha contraddistinta da tutte le altre ragazze, è stato proprio il suo stile. Vederla in un outfit completamente differente, trasandato, disordinato e un po’ rimediato all’ultimo, che sia fatto apposta o meno, ha sorpreso un po’ tutti.

Il look trasandato di Chiara Ferragni: comodità o cambio di stile?

Abbiamo trovato, nel profilo Instagram di Chiara Ferragni, una foto, postata da lei, che la ritrae in abiti alquanto anomali per il personaggio che è. Nel post, l’influencer, ha pubblicato diverse foto, che mostrano i primi lavori nella nuova casa comprata dai Ferragnez. Tra critiche di stile su pavimenti, muri, colori, dimensioni delle stanze, spicca la foto in cui Chiara è decisamente vestita in modo disordinato. Sembra che indossi dei pantaloni da uomo.

La felpa è grigia e abbastanza larga, con jeans blu scuro larghi e un po’, volutamente, consumati e, alla fine, troviamo delle pantofole a mo’ di mocassino e un po’ pelose, sul beige marroncino. Il tutto, corredato da un cappello con visiera verde mare. Insomma, questo stile extra large, quasi da rapper, tranne per le scarpe, da dove le è uscito fuori? Non l’abbiamo mai vista così.

Dai commenti, alcuni fan apprezzano le scarpe, chiedendo anche di che marca siano, per poterle comprare, speriamo vivamente, che le indosseranno con un outfit completamente diverso da quello di Chiara. Possiamo dire che, in quel post, con quel look, Chiara Ferragni ha toppato. L’eleganza, la cura e la raffinatezza sono andate in vacanza. Non sappiamo se sarà il suo prossimo stile, o solo per un giorno, deciso con cura o, i primi abiti trovati nell’armadio per non prendere polvere durante i lavori dell’appartamento.

Chissà, in ogni caso, sappiamo che questa decisione di mostrare il nuovo outfit, non è piaciuta particolarmente, o meglio, non è piaciuto il look così trasandato. Da Chiara Ferragni, ci si aspetta molto di più di questo. Speriamo sia stato per mera comodità ed evitare di sporcare o impolverare i suoi bellissimi e costosi abiti di marca.