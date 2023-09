Test personalità: cosa scegli tra il giorno e la notte? Scopri la tua vera indole

Vuoi scoprire se sei una persona particolarmente emotiva o se ti affidi di più alla razionalità? Grazie a questo test potrai scoprire subito la risposta.

I test della personalità hanno lo scopo di aiutare le persone a indagare più a fondo su alcuni aspetti del loro carattere e del loro modo di essere.

Se quello che ti interessa scoprire è se sei una persona che si lascia trasportare dalle emozioni oppure se riesci a rimanere legata alla razionalità, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è pensare al momento della giornata che preferisci, se è la mattina con il sole oppure la notte con la luna. Continuando a leggere potrai trovare il profilo del test corrispondente alla tua scelta e prima di incominciare ti informo che il test non si basa sui prove scientifiche e che pertanto dovrai eseguirlo per puro divertimento.

I profili del test: scegli il giorno o la notte?

Se il momento della giornata che preferisci è il giorno significa che sei una persona decisamente razionale. Quando devi affrontare i problemi ti basi puramente sulla logica e non permetti alle emozioni di prendere il sopravvento nemmeno per un secondo. Non ami per niente perdere tempo e per questa ragione organizzi e scandisci la tua giornata in maniera organizzata così da non rimanere con le mani in mano per ore e ore. Non ami per niente gli imprevisti, ma riesci comunque a gestirli ragionando con sangue freddo e con calma.

Allo stesso modo, non ti piacciono per niente le sorprese e per questa ragione preferisci sempre che gli altri ti dicano tutto in anticipo, senza cercare di nasconderti qualcosa, anche perché comunque te ne accorgeresti subito.

Se invece il momento della giornata che preferisci è la notte significa che sei una persona molto emotiva. Vedi il mondo attraverso le emozioni che provi e ogni stimolo che proviene dall’esterno può causare in te una reazione inaspettata, con delle sensazioni forti che ti condizionano l’umore. Spesso rimani in balia delle tue stesse emozioni, ma con il tempo stai imparando a gestirle in modo tale che possano essere tue alleate e non tue nemiche. Ami poter trascorrere il tempo con le persone e tutto ciò che si presenta in maniera inaspettata davanti al tuo cammino per te è qualcosa in grado di farti provare sensazioni nuove e uniche. Infatti ami le sorprese e tutto ciò che non è programmato.