Il Castello delle Cerimonie: quando va in onda, dove e quante puntate ci saranno

Il Castello delle Cerimonie continua a conquistare i telespettatori. Scopriamo dove vedere la settima edizione e quante puntate sono.

I matrimoni sono un grande evento, in particolare se festeggiati al Sud. Si parte dalla cerimonia di nozze che si svolge in chiesa, addobbata di tutto punto per l’occasione con fiori e tappeto rosso. Poi si passa al ricevimento dove si è presi dalle diverse portate. Non si tratta di un semplice pranzo, perché c’è cibo a profusione tra antipasti, diversi primi, secondi e tanti dolci.

Naturalmente non può mancare la musica, il primo ballo degli sposi e quello della sposa con il padre. A Napoli e in tutta la Campania poi, in alcuni casi ci sono anche degli ospiti speciali ad allietare l’evento: i cantanti neomelodici.

Un reality show nel 2014 ha deciso di riprendere i matrimoni napoletani. È così iniziata la fortuna de ‘Il boss delle Cerimonie’, programma che riprende tutta la cerimonia: dalla preparazione degli sposi alla funzione religiosa, passando per il banchetto che si tiene al Grande Hotel LaSonrisa. La location, che si trova a Sant’Antonio Abate, è ideale per la celebrazione di cerimonie ed eventi di qualsiasi tipo: matrimoni, comunioni, battesimi, fino a feste private. Con la morte del boss, Antonio Polese, il reality ha cambiato nome ne ‘Il Castello delle Cerimonie’.

Il Castello delle Cerimonie, quante puntate e dove vederlo

Ora ad accogliere gli invitati al Grande Hotel LaSonrisa è la figlia del boss, Donna Imma Polese con il marito Matteo. Tutto è rimasto invariato a cominciare dalla sigla, una canzone neomelodica del 2008 dal titolo ‘Nu matrimonio napulitano’ cantata da Daniele Bianco. Donna Imma prepara il Castello per i suoi ospiti e agli sposi dedica un messaggio: “Dal profondo del mio cuore vi auguro 100 anni di felicità sempre vissuti in buona salute“.

La settima edizione de ‘Il Castello delle Cerimonie’ è già in onda. Le puntate sono realizzate da B&B Film per Warner Bros. Discovery e sono trasmesse in chiaro su Real Time ogni venerdì in seconda serata. In totale sono 15 puntate da 30 minuti ciascuna. Il primo episodio, andato in onda l’8 settembre 2023, ha raccontato il matrimonio di Noemi e Dennis. In quella del 15 settembre invece abbiamo visto i 50 anni di Raffaele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Le puntate oltre che in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) sono anche disponibili on demand su Discovery+.