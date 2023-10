Sei gonfia? Mangia questi e ti ritrovi sgonfia e piatta in pochissimo tempo

Soffrite di pancia gonfia? Con i bici giusti potrete dire addio per sempre al gonfiore e avere la pancia piatta. Vediamo insieme cosa mangiare.

La pancia gonfia è il chiaro segnale che a tavola stiamo sbagliando qualcosa. Vediamo insieme quali sono i cibi giusti per sgonfiarci e avere una pancia super piatta.

Pancia piatta e vitino da vespa: il sogno di tutte le donne. Per raggiungere l’obiettivo è fondamentale mangiare nel modo giusto. Che non significa solo mangiare cibi sani. Anche ma non solo. Sicuramente zuccheri e alimenti grassi non aiutano ma anche molti cibi sani possono gonfiare la pancia. Per avere un ventre piatto e sgonfio è necessario sapere che non tutta la frutta e la verdura giocano a nostro favore. Tutt’altro: alcuni alimenti vegetali, pur essendo sanissimi, ci fanno gonfiare ancora di più.

Cosa mangiare per avere la pancia piatta e sgonfia

Gli addominali si fanno a tavola! Sapere cosa mangiare è fondamentale sia per la salute sia per avere una bella pancia piatta e sgonfia. Di seguito vi indichiamo i migliori alimenti da mettere nel piatto. Prima di tutto è doveroso premettere che per avere la pancia piatta è necessario non avere chili di troppo e, quindi, non eccedere con le calorie giornaliere. Importante anche fare sport per bruciare calorie e rinforzare i muscoli dell’addome.

Inoltre la pancia piatta richiede qualche piccola rinuncia: no alle bevande gassate – nemmeno quelle “zero”- no agli alcolici se non occasionalmente e non alle gomme da masticare che ci fanno ingurgitare aria.

Ecco invece cosa è meglio mangiare per avere la pancia piatta:

ananas . Questo frutto contiene bromelina, un enzima che stimola la digestione.

. Questo frutto contiene bromelina, un enzima che stimola la digestione. Asparagi e finocchi : vegetali con pochissime calorie che aiutano ad eliminare le tossine. I finocchi aiutano a digerire e a eliminare i gas da stomaco e intestino.

: vegetali con pochissime calorie che aiutano ad eliminare le tossine. I finocchi da stomaco e intestino. Soia : legume ricchissimo di proteine che non fa gonfiare la pancia.

: legume ricchissimo di proteine che non fa gonfiare la pancia. Latticini vegetali : se soffrite di pancia gonfia meglio sostituire il latte con bevande vegetali senza zucchero come la bevanda di mandorla o di soia o di avena.

: se soffrite di pancia gonfia meglio sostituire il latte con come la bevanda di mandorla o di soia o di avena. Cereali senza glutine : in particolare il riso e la quinoa sono ricchi di proteine e non gonfiano.

: in particolare il sono ricchi di proteine e non gonfiano. Carni e pesci magri : per avere la pancia piatta meglio indirizzarsi su petto di pollo, merluzzo e pesci magri. Le carni rosse e i pesci grassi non sono l’ideale in questi casi.

: per avere la pancia piatta meglio indirizzarsi su e pesci magri. Le carni rosse e i pesci grassi non sono l’ideale in questi casi. Zenzero: questa spezia è ottima per stimolare la digestione. Potete mangiarlo a fettine oppure inserirlo in una bella centrifuga con ananas e finocchi.

Meglio evitare, invece, frutta molto dolce come le pere, le pesche, i fichi e il mango. Tra le verdure sconsigliati i broccoli, i cavolfiori, i cavolini di Bruxelles, l’aglio e la cipolla. Inoltre per avere la pancia piatta meglio non eccedere con i legumi ed evitare i cereali raffinati. Infine per non avere la pancia gonfia è opportuno anche facilitare la digestione con tisane specifiche ed evitare di andare a dormire subito dopo cena. Tra il pasto serale e il momento in cui andiamo a dormire dovrebbero passare almeno tre ore.