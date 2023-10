“Striscia la Notizia”, ricordate gli adorabili cuccioli delle varie edizioni? Cosa fanno dopo il programma

Striscia la Notizia: tutti ricordano gli adorabili cuccioli che si susseguono nelle varie stagioni del programma, ecco che fine fanno dopo il programma.

È un programma televisivo che piace a molte persone soprattutto per alcuni servizi, ma grazie a speciali inviati in giro per l’Italia e anche del mondo sono sempre pronti ad aggiornarci su vari argomenti, sia di politica, salute, vacanza, cibo e anche notizie sulla tecnologia e sicurezza in generale.

Molti attraverso il programma hanno fatto carriera nella televisione e molti sono stati anche gli ospiti che l’hanno condotto oppure che sono stati invitati per pubblicizzare qualcosa. Molti degli inviati che hanno portato tanti e diversi servizi i quali, se li vogliamo rivedere tutti, basterà cercare su internet il sito ufficiale del programma e rivederci spezzoni passati o la puntata per intero, anche noi possiamo interagire soprattutto in caso di bisogno e nessuno intende aiutarci, tutti i contatti sono sia sul sito, che su alcuni social e soprattutto vengono lasciati in impressione prima dell’inizio della puntata.

Poi da qualche anno hanno dato il via ad una bella iniziativa grazie al “Fratello degli animali” Edoardo Stoppa, era proprio lui a recarsi in vari posti segnalati e a salvare i cuccioli, poi ne sceglieva uno per lo studio televisivo, e da lì iniziava la loro nuova vita da star.

Quali sono e dove sono ora i cuccioli visti sul programma?

In realtà era iniziata nel 1993 con l’arrivo in studio di un cane che fu chiamato Generale Canino, da quel giorno non solo è comparso durante tutte le puntate della stagione, ma ha dato il via ad una serie di aiuti riguardanti gli animali che sono andati sempre a buon fine, infatti hanno fatto adottare ben 31 cani, ecco alcuni dove sono andati, nel 2011 Castagna vive a Palermo e l’ha adottata proprio il comico Salvatore Ficarra che conduceva Striscia in quel periodo.

Nebbia è stato adottato e nella sua nuova vita sono arrivati altri due cani che protegge come se fossero fratelli; Imu è stato adottato da una famiglia ed è molto tranquillo e felice; Susy vive a Bergamo ed è molto legata al suo padroncino; Leopolda è stata adottata da una famiglia di Milano; infine Fake vive a Prato, Donald vive a Palazzolo Milanese. Tutti loro durante le puntate venivano addestrati da un educatore cinofilo che li ha aiutati ad abituarsi all’ambiente televisivo fin da quando erano cuccioli, per questo erano tranquilli durante le riprese.