Just Eat cerca addetti alle consegne con contratto a tempo indeterminato: la paga è 9 euro l’ora più benefit

Interessante offerta lavorativa autunnale quella proposta da Just Eat che sta cercando nuove figure da aggiungere al team: come candidarsi

Il periodo autunnale è notoriamente ricco di proposte di lavoro e anche Just Eat non è da meno, con una proposta che potrebbe interessare un gran numero di persone.

L’azienda si occupa della consegna, previa prenotazione mediante apposita app, di pasti a domicilio e sta ampliando il suo team attraverso un annuncio di lavoro volto ad assumere nuovi addetti alle consegne con vantaggiose condizioni contrattuali. Entriamo nel merito spiegando quali sono i requisiti, come candidarsi e quanto si verrà retribuiti. Le posizioni aperte per poter lavorare in Just Eat sono molteplici e spalmate su diverse regioni italiane.

Candidature aperte per lavorare in Just Eat: posizioni ricercate e retribuzione

Il valore aggiunto dell’attività è la possibilità, lavorando come driver, di poter gestire il tutto in completa autonomia previa registrazione sull’apposito portale rivolto agli addetti alle consegne. Il secondo passo consiste nello scaricare l’app di Just Eat rivolta ai driver e a quel punto, sulla base della propria disponibilità, sarà possibile selezionare orari e fasce orarie di consegna più congegnali per iniziare subito a lavorare. Il processo di registrazione prevede l’inserimento di alcuni documenti ma una volta completato si potrà cominciare sin nell’immediato a lavorare per l’azienda.

Ma non è tutto perché il percorso avviato da tempo comporta un progressivo inserimento in forma stabile degli addetti alle consegne, assumendoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma il piano assunzionale non riguarda solo chi è già attivo come rider autonomo, bensì anche nuovi rider che verranno selezionati in questi mesi.

Il programma di inserimento ha avuto inizio nel 2021 ed è basato sul modello Scoober, un contratto che inquadra i rider come lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, con la possibilità di lavorare con contratto da 40 ore settimanali full time oppure con un part time variabile in base al quantitativo di ordini previsti e alla città ed infine a chiamata.

La retribuzione è pari a 9 euro l’ora con ulteriori bonus sulla base del numero di consegno ed altri benefit previsti dal contratto per i dipendenti come ad esempio l’indennità per l’utilizzo del proprio mezzo e l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e sulla vita. Nonché malattia, ferie e maternità/paternità. Per candidarsi basta accedere al sito dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi” prendendo visione delle figure ricercate e delle zone nelle quali si andrà ad operare ed inviando lettera di presentazione e curriculum.