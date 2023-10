Giulia De Lellis risponde ai complimenti dei fan e spiazza tutti: il make up non c’entra, “È solo botox”

Giulia De Lellis non ci sta e risponde ai tanti commenti pubblicati di seguito ai vari post. Altro che make up, la verità ben diversa da quello che appare.

L’ex di Uomini e Donne ha costruito una carriera incredibile, fino a diventare una delle maggiori influencer italiane apprezzate anche all’estero.

Durante gli anni di carriera ha intrecciato rapporti lavorativi con numerosi brand, volando in Inghilterra, America e non solo… si è cimentata con aziende che hanno creduto nel suo talento e gusto, per poi mettersi in gioco anche in qualità di scrittrice per il libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza. L’ex corteggiatrice si è cimentata anche nel ruolo di conduttrice in casa Real Time, conquistando un considerevole successo.

Recentemente, la star del web e giovane imprenditrice si è trovata nel bel mezzo di una nuova polemica, ma ciò che ha lasciato senza parole è stato il commento fatto dalla De Lellis.

Giulia De Lellis a ruota libera sui complimenti…

Durante gli ultimi mesi, Giulia De Lellis ha avuto modo di cimentarsi anche in qualità di imprenditrice, promuovendo la sua prima linea di cosmetici nata dalla una grande passione e sogno che da tempo teneva chiusi nel cassetto. D’altronde, l’influencer negli anni aveva riscosso notevoli risultati dai rapporti lavorativi intrapresi per promuovere e realizzare prodotti per la cura della bellezza e della pelle.

Un scambio di opinioni costante che ha reso Giulia De Lellis anche in questo campo un punto di riferimento, motivo per cui di giorno in giorno sempre più follower si complimentano con lei per la sensazionale bellezza e cura incredibile del corpo così come della pelle del viso. Eppure, ecco che proprio in tal senso, l’ex di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e parlare a ruota libera di un altro tema delicato come la chirurgia estetica.

Giulia De Lellis non ha mai fatto mistero di aver fatto ricorso negli anni alla chirurgia estetica che le ha permesso di migliorare il suo corpo, raggiungendo i canoni di bellezza che ambiva per sé stessa.

Un percorso di cura nel dettaglio che non si è mai concluso, così come la stessa influencer ha avuto modo di spiegare in totale confidenza parlando a cuore aperto al cuore aperto a tutti i suoi fan commentando tutti i complimenti ricevuti nel tempo: “Comunque è la magia del botox, non ho fatto nulla alla ciglia o alla sopracciglia… E chi dice di non farlo con la fronte paralizzata mente, nonostante non ci sia nulla di male. I cosmetici non fanno miracoli. Diffidate da chi dice il contrario“.