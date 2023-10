Grande Fratello, scoppia la bufera: la frase non passa inosservata, le parole di Letizia Petris spiazzano

Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello: Letizia Petris da scandalo con una confessione inaspettata, che non è piaciuta affatto al pubblico a casa

Sarebbe dovuto essere un Grande Fratello rivoluzionario quello di quest’anno (almeno questo è quello che ci aveva assicurato Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi).

Eppure, qualcosa è andato storto dato che si parla di presunte bestemmie, di influencer e personaggi appartenenti ai reality entrati e addirittura di dichiarazioni da parte di concorrenti che vanno contro ogni epica morale. A far discutere e a scatenare il caos, questa volta è Letizia Petris. La gieffina si è lasciata andare a confidenze che non sono affatto piaciute al pubblico a casa. Vediamo insieme cosa è successo.

La concorrente del Grande Fratello nel mirino: dichiarazioni scioccanti

Letizia mentre si trovava in giardino con Rosy, Anita e Angelica si è lasciata andare ad alcune confidenze che riguardano la sua vita privata, raccontando anche quali sono le cose fondamentali per lei nella vita. La Perris ha rivelato di avere tre valori importanti e se le vengono toccati può diventare matta. Fin qui nulla di strano se fosse per le cose che elencato. Per la gieffina non deve mi mancare la famiglia, il sesso e la droga. Inutile dire la reazione degli altri, che sono rimasti impietriti guardandola con diffidenza.

È evidente che la ragazza abbia usato in modo improprio il termine ‘valori’, sottintendendo invece quello più generico di “abitudini”. Tale dichiarazione come detto in precedenza sta facendo molto discutere perché a rendersi conto della gravità di ciò che ha detto sono stati anche i fan a casa.

Il video della chiacchierata di Letizia Petriz è diventato virale nel giro di pochi istanti tanto è che vero che il suo nome è diventato anche il più cercato su Twitter. Gli utenti sui social hanno molto criticato quello che ha detto trovando le sue parole davvero fuori luogo. Proprio in un reality dove è seguito per la maggior parte da ragazzi, alcune cose non dovrebbero essere proprio mandate in onda. D’altronde, era quello che desiderava Pier Silvio Berlusconi, motivo per cui ha rivoluzionato il Grande Fratello.

Infine, bisogna dire anche un’altra cosa che hanno fatto notare sempre i fan. Chi conosce la storia della concorrente, sa che i suoi genitori sono arrivati negli anni Ottanta nella Comunità di San Patrignano per combattere la loro tossicodipendenza, e molto probabilmente questa sua frase è stata estrapolata da un video in cui parlava di questo.