E’ uno degli alimenti più importanti per la salute, ma in pochi lo mangiano: ecco perché inserire il miglio nella dieta

Perché dovresti inserire proprio questo cereale nella tua dieta? Scopri tutti i benefici e le proprietà del miglio.

Il miglio è un grano, ha origine in tempi antichissimi tuttavia in Italia è ancora poco diffuso. E’ ricco di nutrienti e proprietà e, inoltre, privo di glutine dunque adatto anche a chi è celiaco. Sembrerebbe che il miglio sarebbe originario del Medioriente o comunque dell’Asia centrale, veniva usato anche all’epoca dei romani ma la sua diffusione vera e propria inizio nel medioevo a quei tempi veniva considerato un ottimo sostituto della carne.

Per quanto riguarda la sua coltivazione, viene effettuata soprattutto in Africa e in Asia, successivamente è stato coltivato anche in Europa in America, ad oggi i maggiori produttori di miglio sono in India, Nigeria, Cina e Russia. Quando viene coltivato questo cereale, è in grado di resistere anche a periodi di siccità e riesce a sopravvivere anche in terreni poco fertili.

Miglio, tutti i benefici e le caratteristiche, scopi come mai dovresti inserirlo nella tua dieta

Il miglio contiene molte proprietà per la nostra salute, per quanto riguarda i valori nutrizionali sono simili a quelli di un altro cereale, presenta infatti una buona dose di carboidrati, circa quella di un piatto di riso, una discreta dose di proteine, ed è quasi privo di grassi.

Il suo sapore è abbastanza neutro e la consistenza cremosa, si tratta di un cereale che può essere utilizzato per ricette simili a quelle del cous cous, del farro, dell’orzo e del riso, infatti è ottimo da mangiare con le verdure, con il pollo e con il pesce. Si presta inoltre alla preparazione di polpette e crocchette. Oltre che da utilizzare per le nostre ricette salate, è possibile anche trovare il miglio soffiato, proprio come il riso soffiato, è ottimo per preparare i dolci sfiziosi o per essere aggiunto allo yogurt.

Nonostante venga poco utilizzato soprattutto in Italia, il miglio è un ingrediente prezioso e ricco di antiossidanti che vanno a ridurre lo stress ossidativo, contrasta l’invecchiamento ed è un antinfiammatorio naturale. Contiene prevalentemente carboidrati ma si tratta comunque di un cereale a basso indice glicemico ricco di fibre. Migliora i livelli della glicemia nel sangue ed è un alleato del colesterolo. Infine, ha un elevato potere saziante e, proprio per questo motivo, viene inserito anche nelle diete, il miglio infatti non è un alimento che fa ingrassare.