L’amicizia può trasformarsi in amore? Come scoprire se c’è attrazione vera tra due persone

Pensi che tra te e un tuo amico possa esserci più di una relazione di amicizia? Se ci sono questi segnali potrebbe proprio essere come pensi.

Molte relazioni di amore nascono da un’amicizia profonda e intensa che si trova tra due persone che vanno particolarmente d’accordo e che condividono gran parte del loro tempo.

Quando si trascorre parecchio tempo con qualcuno, infatti, si inizia a creare un legame particolarmente forte che può cominciare a differenziarsi da tutti gli altri, a diventare molto più intimo e significativo. Da ciò potrebbe iniziare infatti a svilupparsi un sentimento parecchio diverso dall’amicizia, purtroppo non sempre però è facile riuscire a capire se anche l’altro si senta nello stesso modo e percepisca le stesse sensazioni. Vi sono alcuni segnali, però, che possono dare una mano nel capire se quello che oggi è il proprio migliore amico domani potrebbe diventare il proprio fidanzato.

5 segnali di un’amicizia che diventerà amore: ecco quali sono

• Guardare il linguaggio del corpo: l’attrazione verso qualcuno si manifesta soprattutto tramite il linguaggio del corpo, tramite il non detto, e per esempio quando si prova attrazione per qualcuno si può arrossire più facilmente oppure ci si può avvicinare sempre di più a livello fisico in modo inconsapevole all’altra persona

• Quando si scherza giocosamente: anche il fatto di prendere in giro l’altra persona potrebbe essere un chiaro segnale di attrazione, visto che così si può stabilire un rapporto anche nel caso in cui non vi sia nulla in particolare da dire. Si può trattare di battutine, di spingersi piano in maniera giocosa oppure di utilizzare dei nomignoli particolari

• Un contatto visivo molto intenso: uno degli aspetti da tenere più in considerazione sono gli occhi, visto che quando qualcuno ci guarda intensamente e con un’espressione molto diversa dal solito, più tenera e romantica, significa che prova dei sentimenti non indifferenti

• Un contatto fisico più prolungato: se per esempio gli abbracci iniziano a diventare più lunghi oppure ci si inizia a fare dei grattini o delle carezze, significa che qualcosa è cambiato e che entrambe le parti hanno bisogno di un contatto fisico sempre maggiore

• Sorridere di continuo: quando si è attratti da una persona non si può fare a meno di rallegrarsi in sua presenza e di conseguenza non si potrà fare altro che sorridere ogni volta in cui si incrocia il suo sguardo, in cui si pensa lui o in cui si è assieme e si condividono tanti momenti speciali