Sanremo, le parole della famosa attrice spiazzano tutti: “Non lo farei mai”

Essere sul palco del Festival di Sanremo per molti personaggi famosi non può che essere motivo di orgoglio, un’attrice amatissima sembra essere però di parere opposto.

La carriera di un personaggio famoso, salvo poche eccezioni, è fatta di step importanti, che possono portarlo ad avere ruoli sempre più importanti dopo una fase di gavetta. Molto spesso si registra un legame importante con un lavoro ben preciso, che può fare da trampolino di lancio e a cui si può essere legati anche a distanza di tempo, consapevoli di come quello possa essere servito a entrare nel cuore del pubblico.

Salvo poche eccezioni, sono in tanti a considerare positiva la possibilità di prendere parte a una manifestazione importante come il Festival di Sanremo, a cui non si arriva certamente per caso, Anzi, spesso la proposta di condurre la kermesse, anche solo per una serata, arriva a compimento di un percorso. Non tutti sembrano essere però felici di avere questa opportunità.

Sanremo è davvero un sogno per tutte?

L’idea di essere una delle primedonne, un tempo venivano chiamate “vallette”, al Festival di Sanremo, rappresenta un sogno per molte Vip, che sentono di avere raggiunto un traguardo importante nella propria carriera quando hanno questa possibilità. Ed è per questo che rifiutare risulta essere quasi impossibile, ben sapendo quanto questo momento sia destinato a restare impresso nella memoria in maniera indelebile.

Nonostante questo, esistono delle eccezioni. C’è infatti una delle nostre attrici, che ha raggiunto la popolarità anche all’estero, che non sarebbe felice se le venisse offerta questa possibilità. Si tratta di Alessandra Mastronardi, che non sembra avere dubbi su quello che vorrebbe nel suo futuro professionale.

“Non farei Sanremo, non è certamente il mio ambiente – ha detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. Ho una responsabilità come attrice che sento dentro di me, dovrebbe sentirla chiunque abbia un pubblico che la segue, non perché voglio prendermi sul serio. Questo dovrebbe valere anche per i politici, anche se a volte alcuni di loro tendono a dimenticarlo. Dicono che siano lo specchio dell’Italia, ma non accade sempre così”.

Il no a un altro progetto importante

Si sottolinea spesso come dire dei no ad alcune proposte possa essere importante anche per un personaggio famoso, nonostante si possano contare forse sulle dita di una mano le persone che riescono a farlo per un progetto come il Festival di Sanremo (se mai arrivasse un’offerta).

Alessandra Mastronardi sembra essere però particolarmente coraggiosa e non sembra avere dubbi su un’altra occasione che potrebbe presto avere. Il riferimento è a un’eventuale nuova stagione de “I Cesaroni”, la fiction che le ha regalato la popolarità e che si è rivelata un vero trampolino di lancio. Era stata lei a decidere di lasciare, pur sapendo di vestire i panni di uno dei personaggi più amati, che formava una coppia da sogno con Matteo Branciamore.

L’idea di tornare su quel set non fa quindi per lei: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso tornare a fare quel personaggio – ha sottolineato -. Non prenderei parte a un eventuale ritorno de ‘I Cesaroni’ -. Nel frattempo lei dovrebbe essere quasi diventata nonna (il senso è ovviamente ironico, ndr). Se prendo una decisione difficilmente non torno indietro. Non ero più io. avevo la necessità di alzare l’asticella. Otto anni fa sono andata a vivere a Londra, avevo bisogno di ritrovarmi e di allontanarmi da quel pregiudizio che avvertivo. E sono riuscita a farlo, quel progetto si è chiuso. Ora ho 37 anni, voglio fare cose in cui credo davvero“.

La sua Eva, così era chiamata il suo personaggio, quindi non sarà inclusa nella storia. Lei non sembra avere però alcuna curiosità nel capire cosa potrebbero pensare gli autori per la fiction, che aveva totalizzato ascolti davvero altissimi: “Non guarderò nemmeno le puntate. L’unica cosa che preferirei sarebbe andare a fare una cena con il cast” – ha concluso.