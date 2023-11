La guardia reale di Buckingham Palace non resiste al gesto d’amore: le immagini che hanno commosso tutti

Sono le guardie reali più famose e fotografate del mondo, sempre impassibili e professionali. Ecco cosa è successo questa volta.

Per chi visita la capitale inglese, il cambio della guardia reale è una attrattiva unica da non perdere. Le guardie reali sono diventate famose per la loro impassibilità e postura perfetta di fronte ogni tipo di situazione, anche davanti alle migliaia di persone che ogni giorno si soffermano a fotografarli. Le guardie reali sono membri dell’esercito britannico, molti dei quali sono stati anche in campi di guerra come l’Iraq e l’Afghanistan.

Il loro compito principale è quello di sorvegliare Buckingham Palace e gli altri edifici della Corona, durante il giorno e la notte. La cerimonia del cambio della guardia ha le sue origini nel XVII secolo, quando il Palazzo di Whitehall era la residenza ufficiale del sovrano d’Inghilterra. Nel 1837, quando la Regina Vittoria decise di vivere a Buckingham Palace, la guardia della Regina rimase a St. James’ Palace con un distaccamento dello stesso reggimento che faceva la guardia a Buckingham Palace.

Il famoso cambio di turno ufficiale si svolge nel cortile di Buckingham Palace e dura circa 45 minuti. Nella zona di Horse Guarda Parade, che si trova tra Buckingham Palace e Trafalgar Square, avviene il cambio delle guardie a cavallo tutti i giorni per circa 30 minuti. Si tratta di uno spettacolo affascinante per chi visita Londra e vuole immergersi nell’atmosfera unica della famiglia reale inglese.

La guardia reale rompe la tradizione per una ragazza

Le guardie di Re Carlo III sono note per la loro incredibile compostezza ed eleganza nei movimenti. Il loro sguardo e la loro postura, sempre impassibili, sono legati ad una antica tradizione di rispetto e di estrema professionalità nei confronti dell’istituzione a cui appartengono. Negli ultimi giorni sui social media, è diventato virale un video in cui viene ritratta una guardia reale in atteggiamenti insoliti.

Nel video pubblicato sui social, la guardia in questione, viene fotografata più volte da una ragazza apparentemente molto colpita e curiosa. Nonostante la postura inalterabile, la guardia reale rivolge diverse volte lo sguardo nei confronti della ragazza. Dopo essersi assentata qualche minuto, la giovane ragazza torna e posa un biglietto misterioso di fronte la guardia reale. È in questo momento, che la guardia rompe il protocollo e sorride compiaciuto al gesto della ragazza. Che si tratti di un colpo di fulmine tra la guardia e la giovane turista?