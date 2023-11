Addobbi natalizi per interni ed esterni: le 10 idee per rendere la casa magica

Per Natale tutti noi sogniamo di creare degli addobbi da sogno, sia dentro casa sia all’esterno. Ecco dieci idee da cui prendere spunto.

Se ci dovessimo soffermare a pensare al simbolo di ogni stagione, sarebbe presto fatto. L’estate, infatti, è rappresentata dal mare e dalle vacanze, mentre la primavera, ovviamente, dagli alberi in fiore. L’autunno è caratterizzato dalle castagne e dal clima incerto; l’inverno, invece, è da sempre la stagione del Natale, la festività più attesa dell’anno da grandi e piccini.

Non appena si inizia a respirare aria di festa, infatti, nelle città e nei negozi appaiono i primi addobbi, e ciò fa nascere immediatamente in ognuno di noi il desiderio di tirare fuori, seppur in netto anticipo, tutte le decorazioni destinate alla casa. E così, noncuranti del fatto che non sia neanche ancora arrivato dicembre, montiamo l’albero e lo riempiamo di addobbi, e la stessa cosa facciamo con il presepe.

Nella maggior parte dei casi, però, ci limitiamo a realizzare solamente decorazioni da interni quando, in realtà, il nostro desiderio sarebbe quello di addobbare a festa anche l’esterno, che sia esso un giardino, un balcone o un piccolo terrazzo. Ecco dieci idee per rendere l’esterno della nostra abitazione più natalizio che mai.

Addobbi natalizi da esterno

Nonostante non sembri ancora vero, manca solamente circa un mese a Natale, motivo per il quale bisogna iniziare a pensare alle decorazioni e agli addobbi destinati alla casa. Albero e presepe, ovviamente, sono quelli più utilizzati per gli spazi interni, mentre per l’esterno, al contrario, spesso le idee scarseggiano. E così, ogni anno, ci ritroviamo ad avere un giardino privo di decorazioni o poco addobbato. Per ovviare a tale problema, basta solamente un po’ di fantasia e qualche utile consiglio.

Per respirare l’atmosfera del Natale anche in giardino, ad esempio, possiamo utilizzare delle serie di luci a led per addobbare alberi e piante, e lo stesso metodo si può utilizzare anche per decorare le grondaie o creare delle ghirlande da riporre ovunque noi vogliamo. Se, invece, le classiche luci ci hanno stancato e desideriamo essere più creativi, possiamo sempre ricorrere all’utilizzo di tubi luminosi, e magari, anche di un proiettore che illumini tutta la facciata anteriore della casa. Ovviamente, sempre e solo a tema natalizio.

Se abitiamo in una casa indipendente e abbiamo la fortuna di avere un giardino, valorizziamolo con delle decorazioni luminose che rappresentino il Natale. Renne; pacchi regalo e sagome di Babbo Natale, ad esempio, lasceranno senz’altro estasiati tutti i nostri ospiti, e trasformeranno il nostro cortile in un vero e proprio villaggio natalizio fai da te. E allo stesso modo, possiamo rendere unico anche l’ingresso, luogo in cui non può di certo mancare una meravigliosa ghirlanda decorativa.

Se, invece, disponiamo di un terrazzo, lo spazio limitato non è di certo una buona motivazione per rinunciare alle decorazione degli spazi esterni. Una sedia in vimini, un plaid, delle candele, e delle decorazioni fatte con pigne e rametti d’albero saranno perfette. Per decorare le ringhiere, invece, oltre alle luci colorate, possiamo optare anche per delle ghirlande di abete intrecciate tra le sbarre.