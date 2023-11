Social detox, dovremmo provarlo tutti: fa benissimo alla salute, come funziona

Se anche tu fai parte del mondo dei social, ma ogni tanto desideri prenderti una pausa da essi, un periodo di “social detox” è ciò che fa al caso tuo.

La quotidianità alla quale oggi noi tutti siamo abituati è molto, molto diversa rispetto a quella vissuta dalle generazioni precedenti. I tempi cambiano, ovviamente, e tale sviluppo è normale. Ma se tra i tanti cambiamenti avvenuti dovessimo menzionarne solamente uno, faremmo riferimento, senza dubbio, all’utilizzo della tecnologia.

Tablet, computer e smartphone, infatti, sono diventati indispensabili al giorno d’oggi, perché grazie a internet e alle funzioni di cui dispongono ci permettono di informarci, di lavorare, di occupare il proprio tempo libero e di essere sempre connessi con il mondo intero.

E quando si parla di connessione non si può di certo non fare riferimento ai social network, piattaforme basate proprio sulla condivisione di ciò che ci riguarda. Inizialmente, il loro utilizzo e le loro funzioni ha incuriosito tutti, ed è stato davvero difficile resistere alla tentazione di creare un proprio account. Ad oggi, invece, i social sono oramai di utilizzo comune specialmente tra i più giovani, ed è inutile negare che, talvolta, da essere un semplice passatempo, essi possono generare una vera e propria dipendenza.

Per interrompere questo processo degenerativo, dunque, occorrerebbe effettuare un cosiddetto “social detox”, ovvero, un periodo di assenza dai social, in modo da recuperare il contatto con la realtà, riprendere la propria vita in mano, e imparare nuovamente a godersi i momenti felici senza l’ossessione di dover “postare”, pubblicare o condividere. Scopriamo insieme, dunque, quali sono tutti i benefici apportati dal distacco dai social.

“Social detox”: che cos’è e quali sono i suoi benefici

Prendersi una pausa dai social, ogni tanto fa bene, e questa non è solamente una semplice affermazione, bensì ciò che emerge da tutti gli studi fatti a riguardo. Quando si utilizzano i social network in maniera sbagliata c’è il rischio che la vita virtuale prenda il sopravvento su quella reale.

Tale abitudine può essere molto dannosa, specie a livello psicologico e sociale. E per questo motivo, per riequilibrare il proprio benessere interiore e ristabilire le giuste priorità, un periodo di “social detox” è proprio quello che ci vuole.

Non utilizzare i social per qualche tempo, ad esempio, può aiutare a contrastare il rischio di ansia e depressione, ed evitare il rischio che tale comportamento sfoci in una dipendenza. Questo, inoltre, può essere anche uno stimolo alla socializzazione. Stare troppo tempo attaccati allo smartphone, infatti, può far perdere il contatto con la realtà e il piacere di interagire con le persone che ci circondano. La vita non è quella che appare da dietro uno schermo, bensì quella che si vive tutti i giorni. E allo stesso modo, coltivare i rapporti con amici e familiari è molto più appagante e arricchente delle visualizzazioni e del numero di “follower.”

Smettere di utilizzare i social network in maniera compulsiva, inoltre, può avere effetti benefici anche sulla nostra salute fisica, perché invece di trascorrere il nostro tempo libero sul divano a visualizzare pubblicazioni e post altrui, potremmo impiegarlo per svolgere l’attività fisica che più ci piace. E infine, ma non per questo meno importante, liberarsi dall’ossessione dei social ci permetterà anche di fare pace con l’idea che abbiamo di noi stessi. Filtri e foto ritoccate, infatti, hanno creato nella nostra mente un’idea alquanto distorta di bellezza, e smettere, anche solo per un po’, di essere bombardati da esse, può farci capire che per essere belli non bisogna essere perfetti, bensì amarsi, valorizzarsi, fare ciò che ci fa stare bene.