Se il vostro amore non ha queste qualità, non è vero amore: il test che tutte le coppie stanno facendo

Come dev’essere un amore per essere vero? Ogni coppia dovrebbe chiederselo: ecco le qualità che non possono mancare.

Quali sono gli elementi su cui un amore per essere vero e profondo deve basarsi? Che cosa fa durare una coppia nel tempo e fa resistere tanto da poter dire che si tratta di vero amore?

Sicuramente ci sono dei pilastri fondamentali dai quali non si può prescindere per identificare un amore vero. Troppo spesso purtroppo il concetto di amore è abusato e ci sono diverse accezioni di questo sentimento che però non corrispondono a ciò che effettivamente dev’essere. Alla base di una relazione d’amore che possa essere profonda e duratura ci deve essere certamente una maturità emotiva da parte di entrambi i componenti della coppia.

Questa maturità, che corrisponde ad un buon equilibrio psichico personale, si manifesta in tutti i comportamenti. Non sono le normali fragilità di ognuno a inficiare un rapporto ma forti problematiche psicologiche irrisolte di sicuro vanno a ripercuotersi nella relazione e impediscono che possa strutturarsi una dinamica relazionale sana ed equilibrata.

Il vero amore guarda al bene dell’altro

Perché si possa parlare di vero amore l’individualismo non può trovare spazio. Tutto ciò che deriva da un atteggiamento individualistico e quindi mettere in primo piano se stesso ed esclusivamente i propri desideri e le proprie aspirazioni non collimano con il concetto di amore. Amare è essenzialmente volere il bene dell’altro. C’è una componente donativa che non può essere esclusa o messa in secondo piano. L’amore è dono di sé all’altro, aver a cuore il suo benessere anche prima del proprio.

Ovviamente questo non vuol dire annullare se stessi e cadere vittima delle paturnie o di comportamenti negativi dell’altro. Non significa essere fagocitati dalla personalità altrui e rinnegare la propria. Vuol dire però mettere da parte l’orgoglio e venire incontro all’altro con una buona capacità di comprensione, volendo appunto il suo vero bene soprattutto.

In una coppia non ci deve essere una dipendenza morbosa, ma un attaccamento sano che rispetta i tempi e le scelte dell’altro. Fondamentale è l’ascolto e il dialogo. Non dare per scontato cose che non si conoscono, parlare e confrontarsi. Bisogna affrontare con coraggio anche argomenti che possono essere dolorosi, con sincerità e disponibilità a sentire le ragioni dell’altro. Questo vuol dire anche chiedere scusa se si sbaglia e accettare quelle dell’altro senza porre ricatti o dare punizioni emotive. Allo stesso modo è importante ringraziare, esprimere l’amore anche nelle piccole cose.

Piccole attenzioni, la dolcezza e la tenerezza, sono elementi fondamentali che cementano una relazione d’amore e la fanno durare nel tempo. Oltre alla capacità di accoglienza ciò che davvero si pone alla base di un rapporto di coppia in cui possa svilupparsi un grande amore è guardare insieme nella stessa direzione. Avere una visione della vita comune, lo stesso modo di pensare e di considerare problemi e soluzioni fa camminare insieme con un afflato forte e resistente alle difficoltà.