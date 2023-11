Cercare di capirli è inutile: questi segni zodiacali non esternano mai le loro emozioni

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche uniche ed influenza personalità e comportamenti. Quali sono, dunque, i segni introversi e che non rivelano mai le loro emozioni?

Conoscere il segno zodiacale di appartenenza di ognuno è, secondo l’astrologia, un modo per conoscere meglio noi stessi, le nostre caratteristiche e peculiarità ma anche i nostri difetti. Ogni segno è infatti considerato ‘unico’ per quanto riguarda l’insieme di elementi che lo contraddistinguono andando ad influenzare la personalità ed i comportamenti delle persone.

Ad esempio, dal punto di vista delle ‘emozioni’, se da una parte ci sono gli estroversi che mostrano apertamente ciò che sta dentro il loro cuore, dall’altro vi sono persone che padroneggiano l’arte di nascondere le loro emozioni, comprese quelle più intense e profonde. Da questo punto di vista vi sono, in particolare, cinque segni che, proprio come è fatto il loro carattere, nascondono abilmente i loro sentimenti. Scopriamoli insieme.

Segni zodiacali e sentimenti, quali nascondono meglio le proprie emozioni? Ecco la ‘top 5’

Cominciamo con il Capricorno: le persone nate sotto questo segno sono ‘rinomate’ per la loro incrollabile determinazione che li porta ad essere sempre proiettati verso il raggiungimento dei propri obiettivi e verso il successo. Dietro la loro facciata ambiziosa si nasconde però, accuratamente celata, una profondità di emozioni. Anche di fronte a tumulti interni i Capricorno sono abili nel mostrare un aspetto esteriore che non sempre corrisponde alla propria interiorità.

Passiamo poi agli Scorpione, veri maestri nel tenere le proprie emozioni nascoste. Sono caratterizzati da una natura intuitiva che consente loro di muoversi in mondi emotivi complessi senza andare a rivelare alcunché. Dietro il loro sguardo penetrante potrebbe dunque nascondersi una ben custodita fortezza emotiva. Vi sono poi i nati sotto il segno della Vergine, caratterizzati da attenzione ai dettagli e per la loro mente analitica; spesso nascondono dietro una facciata logica le loro emozioni. Sono spesso profondamente sensibili ma preferiscono avvicinarsi con praticità ai propri sentimenti. Scopriamo ora gli ultimi due segni.

Gli Acquario sono persone che posseggono una capacità unica di ‘staccarsi’ dalle emozioni dando priorità alle attività intellettuali e rendendo meno visibile l’espressione emotiva. Questo rende difficile per gli altri comprendere a fondo la profondità del loro mondo interiore. Concludiamo con i Gemelli, persone note per la loro intelligenza ed adattabilità. Ma non tutti sanno che sono bravissimi a nascondere, dietro ad un velo di umorismo e fascino, i loro veri sentimenti. Hanno una notevole capacità di spostarsi senza sforzo tra vari stati d’animo e questo rende molto difficile riuscire a decifrare la complessità emotiva celata sotto la superficie.