Puoi dire addio ai dolori articolari: con questi esercizi miracolosi risolvi il problema immediatamente

Dolori articolari addio: per liberartene bastano tre esercizi semplicissimi che puoi svolgere ovunque, anche in ufficio.

Capita spesso di accusare fastidiosi dolori alle articolazioni, soprattutto in inverno. Ma con tre semplicissimi esercizi te ne libererai in men che non si dica.

I primi freddi e il clima umido causano, spesso, fastidiosi dolori alle articolazioni. Ginocchia indolenzite ma anche mani, polsi e avambracci che fanno male. Solitamente non è nulla di grave e questi dolori possono essere provocati, principalmente, da due fattori: l’umidità climatica che non è amica delle ossa; una scarsa motilità.

Molti di noi vanno a correre oppure vanno in palestra regolarmente per allenarsi ma prestano poca attenzione alle articolazioni che, invece, sono importantissime. Oltre ad allenarci per restare in forma e per sviluppare una bella muscolatura tonica, dovremmo dedicare qualche attenzione anche alle nostre articolazioni sottoposte a continui sforzi.

Trascurare le nostre articolazioni, a lungo andare, può portare a sviluppare problemi molto seri. Articolazioni con scarsa motilità impediscono tutta una serie di movimenti e, quindi, limitano la nostra quotidianità. Inoltre se non vengono allenate adeguatamente si arrugginiscono e causano dolori. Per dire addio ai dolori articolari bastano 3 semplici esercizi che può svolgere chiunque, anche in ufficio.

Tre esercizi contro i dolori articolari

Ti è mai capitato di accusare dolori alle mani o ai polsi o agli avambracci? Non sono gravi ma certamente sono molto fastidiosi e possono essere limitanti anche sul lavoro. Per eliminarli e fare in modo che non si ripresentino, esegui ogni giorno questi semplicissimi esercizi.

Il primo esercizio potremmo chiamarlo: pugno contro pugno. Unisci le mani chiuse a pugno e poi falle ruotare 10 volte verso l’esterno e 10 volte verso l’interno. Ripeti tutto per tre volte.

Il secondo esercizio è simile ma questa volta le mani devono essere unite come se stessi pregando. Da questa posizione esegui 10 rotazioni verso l’esterno e altre 10 rotazioni verso l’interno. Ripeti per tre volte.

Il terzo e ultimo esercizio è un mix dei due precedenti. Parti dalle mani congiunte in posizione di preghiera e falle ruotare fino a formare il pugno. Anche questa volta ruota 10 volte verso l’esterno e 10 volte verso l’interno e ripeti tutto per tre volte.

Si tratta di esercizi semplicissimi ma veramente molto efficaci per ripristinare la corretta motilità dei polsi e delle mani e prevenire infortuni e dolori fastidiosi. La cosa bella è questi tre esercizi sono facilissimi e anche molto veloci da eseguire. Chiunque può eseguirli, anche le persone anziane e puoi farli in qualunque momento: la mattina appena ti svegli oppure in pausa pranzo o prima di andare a dormire o anche durante una pausa dal lavoro. Puoi addirittura eseguirli mentre sei in ufficio seduto alla tua scrivania. Insomma non hai veramente scuse.