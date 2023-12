Mal di testa, non ti passerà mai se fai queste cose: non immagini i danni

Se soffri di mal di testa non devi fare mai alcune cose che non solo non te lo faranno passare ma potrebbero addirittura peggiorarlo!

Il mal di testa è uno dei disturbi più diffusi; le cause possono essere talmente tante e variare da persona a persona che è quasi impossibile, se si tratta di episodi sporadici, stabilirne esattamente l’origine. È un disturbo però veramente fastidioso, a volte è martellante a volte è sordo ma implacabile e può durare per giorni!

Di qualsiasi tipo sia il mal di testa l’unica cosa certa è che non vediamo l’ora che passi. Se è un mal di testa dovuto alla stanchezza o ad una giornata particolarmente stressante basta un po’ di relax o una dormita e scompare ma non sempre è così semplice.

Esistono anche dei mal di testa lancinanti e improvvisi che, se sono frequenti è meglio andare ad indagare con l’aiuto del medico. In realtà sappiamo quasi sempre qual è la causa del nostro mal di testa: ci sono persone che soffrono gli ambienti chiusi e se devono starci per molto tempo poi arriva il dolore, altri che non sopportano gli odori intensi, altri ancora che assumono posture sbagliate; comunque il mal di testa è un sintomo sta a noi osservarci e capire quali sono i fattori scatenanti e in alcuni casi più gravi deve essere il medico ovviamente a farlo.

Ecco i comportamenti che se evitati ci aiutano a calmare il mal di testa e a prevenirlo.

Spesso il mal di testa lo sentiamo arrivare, inizia con un fastidio che percepiamo appena ma che sappiamo diventerà presto un dolore a tutti gli effetti. Solitamente temporeggiamo, pensiamo di prendere l’antidolorifico un po’ più tardi. Questo è un comportamento assolutamente da evitare: l’analgesico va preso subito perché quando il dolore diventa rilevante ci metterà molto di più a fare effetto e nel frattempo soffriremo inutilmente. D’altro canto è anche deleterio imbottirsi di pastiglie pensando che più ne prendiamo meglio è! Ci vuole la giusta dose, l’eccesso può causare solo danni e non è il modo giusto per contrastarlo.

Troppi sonnellini è sconsigliato perché se è vero che un piccolo pisolino può farci stare meglio, è anche vero che dormire troppo accentua il mal di testa. Se facciamo un lavoro d’ufficio e stiamo molto seduti, è bene evitare le posture scorrette: irrigidire i muscoli del collo può aggravare la situazione, schiena e testa devono essere dritte. Altro comportamento che a volte fa venire mal di testa e che, se lo abbiamo già lo peggiora notevolmente, è masticare chewingum, il continuo movimento della mascella irrigidisce i muscoli.

Il fumo anche concorre al mal di testa, già di per sé è dannoso ma se lo facciamo in auto è ancora peggio: nel piccolo abitacolo respireremo una quantità di monossido di carbonio ancora più alta. Se studiamo attentamente i fattori che scatenano il mal di testa è probabile che riusciremo facilmente a prevenirlo.