Chanel Totti, quanto guadagna per ogni suo post? La cifra è inimmaginabile, numeri altissimi

Avete idea di quanto possa arrivare a guadagnare Chanel Totti per ogni post che pubblica online? Svelata la cifra esatta.

A quanto pare, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è già un’influencer molto seguita e quindi i suoi contenuti, postati quotidianamente online, le fruttano parecchio denaro. Se non sapete quanto percepisce per ogni foto, ogni video e ogni reel condiviso sul suo account ufficiale di Instagram, forse tra poco resterete davvero senza parole.

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ed è già un personaggio molto seguito dagli utenti iscritti a Instagram Tik Tok e ai social più in voga del momento. Anche se è ancora molto giovane, e minorenne, i brand più famosi, a quanto pare, sono già disposti a pagare molto bene per i suoi content.

Chanel Totti, la cifra che percepisce a ogni post sui social

Chanel Totti è una delle figlie nate dal lungo matrimonio, durato fino a un anno e mezzo fa, di Francesco Totti e Ilary Blasi, e se negli ultimi tempi non si fa che parlare del loro divorzio, e dei retroscena inediti, svelati dalla conduttrice di Mediaset attraverso una documentario scandalo dal titolo Unica, anche i guadagni percepiti da Chanel Totti, ad alcuni, fanno strabuzzare gli occhi.

La giovane ragazza non è ancora maggiorenne, è la secondogenita della coppia. Il primogenito di casa Totti Blasi è Christian, e la più piccola è Isabel, eppure la giovanissima Chanel a soli 16 anni ha già uno stipendio, o meglio, percepisce del denaro in base ai suoi contenuti postati sui social.

Chanel Totti infatti ha un ampio seguito, è popolare quasi quanto mamma Ilary Blasi e quanto il papà Francesco, ha moltissimi follower. Su Instagram ne ha quasi 400.000 e ad ogni sua pubblicazione brandizzata viene pagata fior di quattrini. Scopriamo subito a quanto ammonta la cifra da capogiro! A quanto pare, secondo fonti non ufficiali, si tratta di 7.500 euro.

Del resto, lei è la figlia di una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo e dello sport, Francesco Totti e Ilary Blasi per per decenni hanno fatto sognare milioni di tifosi, e di telespettatori italiani, e il pubblico ama guardare le foto, i video e i reel che Chanel Totti posta ogni giorno. Questo le garantisce un enorme ritorno d’immagine e dunque i marchi più noti di fashion accessori make up e non solo, sono disposti a pagare per vedere i loro loghi e i loro brand sul suo seguitissimo canale social.