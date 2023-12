“Mi sento svenire”: lacrime a Uomini e Donne. Poi la dichiarazione d’amore

Puntate davvero emozionanti a Uomini e Donne: in studio arrivano le lacrime e poi la dichiarazione d’amore.

Uomini e Donne sta regalando tantissime emozioni a tutti gli spettatori e, come al solito, al centro della scena anche in quest’edizione ci sta finendo maggiormente il trono over.

Il ritorno in studio di un volto storico del programma ha riacceso diverse dinamiche; a sorpresa, poi, ha deciso di rimettersi in gioco al dating show anche l’ultimo ex della Platano, Alessandro Vicinanza, con cui la neo-tronista ha avuto subito modo di discutere. Il cavaliere ha deciso di ballare con Roberta Di Padua e sembra che, tra i due, possa esserci una frequentazione all’orizzonte…

Nonostante la rivalità in amore e gli ex in comune, Ida e Roberta si sono lasciate andare ad un lungo e commovente abbraccio, che non è stato però l’unico momento di intensa emozione mandato in onda negli ultimi giorni dal programma: arrivano lacrime e la dichiarazione d’amore, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, lacrime ed emozioni: succede di tutto e arriva la dichiarazione d’amore

Marco Antonio ed Emanuela ritornano nuovamente protagonisti al dating show e, questa volta, a sorprendere tutti è proprio il cavaliere. I due si erano allontanati e Marco Antonio aveva deciso di uscire con Roberta, ma alla fine si è reso conto di provare ancora forti sentimenti per la Malavisi.

Proprio per questo, in lacrime, Marco Antonio si è avvicinato ad Emanuela, andandola ad abbracciare direttamente nel parterre femminile; la dama, dal canto suo, ha dichiarato di sentirsi svenire e di essere travolta dalle emozioni. Interrogata da Gianni e Tina, alla fine Emanuela (nonostante i dubbi) ammette che si sta innamorando di lui: che siano proprio loro la prossima coppia a lasciare il programma? La decisione sembra essere ormai nell’aria.

Nelle prossime puntate, comunque, ne sapremo di più circa il proseguo della frequentazione tra Marco Antonio ed Emanuela, così come della situazione di Roberta; con il cavaliere ha incassato una nuova delusione, ma il ritorno di Alessandro Vicinanza sembra aver riacceso le sue speranze e presto potrebbe di nuovo finire al centro studio. Uomini e Donne entra sempre più nel vivo, tenendo gli spettatori incollati al televisore.