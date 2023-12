Wanda Nara, la confessione agghiacciante su Ballando: “Non avrei mai pensato che…”

Wanda Nara non può fare a meno di confessarlo, il suo commento ha a che fare con l’esperienza di Ballando con le stelle. Ecco cosa ha detto.

Si torna ancora una volta a parlare di Wanda Nara, la showgirl argentina che proprio in queste settimane è impegnata come concorrente di Ballando con le stelle su Rai Uno, in coppia con Pasquale La Rocca. Sulla pista da ballo sta ottenendo delle grandi soddisfazioni, tanto da essere una delle papabili alla vittoria finale.

Ma quello che nelle ultime ore ha davvero sorpreso sono state le sue parole, la moglie di Mauro Icardi si è infatti lasciata andare ad un commento che ha a che fare con lo show condotto da Milly Carlucci, lo stesso in cui di settimana in settimana non fa altro che ottenere dei giudizi sempre molto positivi.

Le sue parole arrivano nella lunga intervista che lei stessa ha rilasciato per il settimanale Nuovo, la giovane da un lato non ha perso occasione per dire che mira alla vittoria, ma dall’altro ha rivelato qualcosa di davvero clamoroso che per prima ha sorpreso anche lei.

Wanda Nara non se lo immaginava: le parole sono di vera sorpresa

Insomma pare proprio che la sua partecipazione a Ballando con le stelle le stia lasciando il segno sotto tanti punti di vista e non solo perché sta dimostrando di avere tanto talento sulla pista da ballo, ma anche per il grande successo che al momento la inserisce tra le papabili alla vittoria finale insieme a Simona Ventura.

“Non avrei mai pensato che Ballando mi avrebbe dato l’opportunità di farmi conoscere per quella che sono” ha rivelato l’argentina nella sua intervista, sottolineando come dopo tanti anni a contatto con il mondo dello spettacolo anche in Italia, solo adesso sta facendo vedere davvero al pubblico chi è, mostrando tutti i suoi lati. Una grande soddisfazione per lei che di recente ha anche passato dei momenti non semplici per via della malattia che l’ha colpita e contro la quale sta continuando a lottare anche grazie all’aiuto della sua famiglia che non l’ha mai lasciata nemmeno per un secondo da sola.

Detto questo, il percorso a Ballando con le stelle prosegue, insieme a lei Pasquale La Rocca, il ballerino che lo scorso anno ha trionfato in coppia con Luisella Costamagna e che quest’anno sta facendo di tutto per fare doppietta. Non resta che attendere il 23 Dicembre per scoprire come andrà a finire.