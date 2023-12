Anna Tatangelo, posto da sogno per le vacanze invernali: foto mozzafiato

Una vera e propria diva. Anna Tatangelo è così. E non poteva non vivere una vacanza da diva. Il posto scelto per le sue vacanze invernali è mozzafiato

Nata il 9 gennaio 1987 a Sora, in provincia di Frosinone, Anna Tatangelo ha conquistato il cuore del pubblico con la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica.

Anna Tatangelo ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica all’età di 15 anni, vincendo la categoria Giovani del Festival di Sanremo nel 2002 con la canzone “Doppiamente Fragili”. Ad oggi risulta la più giovane vincitrice del Festival. Quella vittoria precoce ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria.

Da allora, Tatangelo ha continuato a dimostrare la sua versatilità musicale, spaziando dal pop all’italian rock con una grazia e una forza uniche. Anna Tatangelo vanta numerosi premi e riconoscimenti, tra cui importanti candidature ai Wind Music Awards e ai Festival di Sanremo. Il suo impatto sulla scena musicale italiana è innegabile, e il suo pubblico apprezza la sua dedizione alla qualità artistica.

Con una carriera che abbraccia più di due decenni, Anna Tatangelo ha dimostrato di essere una artista in costante evoluzione. Ha sperimentato con successo vari generi musicali, mantenendo sempre la sua autenticità. Dalle ballate romantiche cariche di emozioni ai brani dal ritmo incalzante, Tatangelo ha consolidato la sua reputazione come interprete versatile. Tra i suoi maggiori successi, “Muchacha”, “Inafferrabile” e “Chiedere scusa”.

Vacanza da diva per Anna Tatangelo

Oltre al suo successo musicale, Anna Tatangelo è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita personale. Il suo matrimonio con il noto cantante Gigi D’Alessio è stato un argomento di discussione pubblica, ma la nostra ha affrontato le sfide personali con dignità. Durante il periodo di isolamento creativo, ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza, canalizzando le esperienze di vita in nuove creazioni musicali.

Nel settembre 2020 ha iniziato una nuova relazione con il rapper Livio Cori, resa pubblica nell’estate 2021 e terminata ad inizio settembre 2022. Dal 2023 è legata sentimentalmente al modello Mattia Narducci, con cui ha scelto di passare alcuni giorni in uno splendido resort sulle Dolomiti.

Vista mozzafiato, panorama imbiancato, vasca in camera e colazione deliziosa. La nostra Anna ci mostra un pezzetto della sua fuga d’amore. E noi non possiamo che avere un briciolo di sana invidia. Ma, soprattutto, essere assolutamente lieti per la sua felicità. In un posto così, tutto è ancora più bello.