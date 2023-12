Oroscopo 2024 per Ariete e Toro: il passaggio di Giove cambia tutto

Ariete e Toro saranno tra i protagonisti dell’oroscopo 2024 grazie al transito di Giove, pianeta che influisce sempre in tante decisioni.

L’anno volge al termine, come capita sempre in questo periodo sono in tanti a voler conoscere cosa preveda l’oroscopo 2024 per i vari segni zodiacali. Si tratta di un desiderio che può accomunare sia chi è reduce da mesi pesanti e si augura che possano al più presto finire, ma anche chi sta vivendo una fase positiva e vorrebbe ovviamente possa durare il più a lungo possibile.

Almeno ufficialmente non manca chi sostiene di essere scettico sulle previsioni astrologiche e di non voler essere condizionato da quanto legge, ma spesso sono proprio questi a voler buttare uno sguardo alle indicazioni dell’astrologo che genera maggiore simpatia. Anche in questo caso anche i più irriducibili ne hanno certamente uno.

Oroscopo 2024: Giove a luci e ombre per l’Ariete

Chi è incuriosito dalle previsioni dell’oroscopo 2024 tenderà soprattutto a guardare all’influsso di Venere e Luna, pianeti che sono certamente importanti, ma che hanno transiti veloci, per questo le situazioni da loro generate possono cambiare freneticamente. Molto meglio guardare il transito di Giove, conosciuto anche come “il pianeta della fortuna”, che può esser un aiuto importante per chi ha un progetto di lavoro importante da realizzare e non solo.

A sentirne gli effetti sarà l’Ariete, che noterà una differenza evidente rispetto all’anno che ci stiamo per mettere alle spalle. I nativi del segno dovranno evitare di fare il passo più lungo della gamba e cercare di essere pazienti se ci saranno questioni professionali o sentimentali da sbrogliare.

Fortunatamente la cautela dovrà essere mantenuta in via temporanea, dal 26 maggio il pianeta passerà in Gemelli, dando modo di poter avvertire conseguenze davvero positive. Chi sogna una gratifica a livello lavorativo e farà il possibile per ottenerla difficilmente resterà deluso.

Per quanto riguarda l’amore, invece, i dodici mesi potranno essere a due facce, è bene che chi appartiene a questo segno lo sappia. Chi lo ritiene necessario potrebbe essere costretto a chiudere un rapporto importante, compresi quelli che durano da tempo, ma non è detto che questo sia un male. Come tutti i segni di Fuoco, l’Ariete è impetuoso, difficilmente poi piange sul latte versato quando prende una decisione. Chi tornerà a essere single non è detto lo resti a lungo, anzi, potranno nascere emozioni davvero speciali, che sarà bene vivere appieno.

Un anno da sfruttare per il Toro

Il Toro, come tutti i segni di Terra, è spesso ultra razionale, ma sulla base di quanto previsto dall’oroscopo 2024 potrebbe esserlo meno e lasciarsi maggiormente andare rispetto al passato. Il nuovo anno inizierà con la protezione di Urano e Giove, rese ancora più forti da Saturno e Nettuno, oltre che, dal 2 settembre al 19 novembre, di Plutone.

Giove, in modo particolare, sarà nel segno fino al 25 maggio, per questo potrà rivelarsi un aiuto importante per realizzare obiettivi a cui si aspira da tempo. Non mancheranno quindi le soddisfazioni in ambito professionale, ma andrà tutto per il meglio anche per chi ha una causa legale in sospeso. Da fine maggio a settembre sarà necessario essere solo un po’ più cauti ed evitare le scelte eccessivamente drastiche in ogni ambito, amore compreso.

Chi lavora per un’azienda nella prima parte dell’anno potrebbe finalmente avere quel contratto a tempo indeterminato che tanto bramava. Il 2024 potrà essere inoltre ricordato come positivo soprattutto per chi opera nella creatività.

Avere il sostegno di Giove potrà essere importante anche per chi desidera concretezza nei sentimenti, potrebbe essere il periodo ideale per programmare un matrimonio o un figlio. Dal 26 maggio in poi servirà un po’ di autocritica in più se si avrà vicino qualcuno che si rivelerà troppo orgoglioso.