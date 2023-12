Le stelle ti consigliano di non fare amicizia con questi segni zodiacali: vuoi correre il rischio?

Meglio non avere nulla a che fare con questi segni zodiacali secondo le stelle: non sono assolutamente dei buoni amici come appaiono.

L’amicizia è un sentimento abbastanza complesso, a tratti forse anche più dell’amore. Se l’amore, infatti, ha delle regole “base” che vanno rispettate come ad esempio la presenza costante sia fisica che virtuale, con un amico (se vero) ci si può permettere il lusso di essere anche un po’ defilati, l’importante è esserci sempre l’uno per l’altro nel momento del bisogno.

Ovviamente un atteggiamento simile non implica essere opportunisti e menefreghisti rispetto ai propri amici, non è questo infatti il fine ultimo dell’amicizia, piuttosto concede un certo spazio di manovra in cui poter agire liberamente senza pressioni di alcun tipo. Tuttavia, per arrivare a un simile grado di confidenza e libertà ci vuole davvero tantissimo tempo e non è sempre detto che funzioni.

Secondo le stelle, infatti, ci sono ben 3 segni zodiacali che più di tutti non sono per nulla dei buoni amici. Insomma, sarebbe meglio stare un po’ alla larga da loro perché tendono principalmente a pensare a loro stessi e ai loro bisogni prima di accorgersi dell’altro. Ma quali sono i segni in questione? Non ci resta adesso che scoprirli insieme!

La top 3 dei segni zodiacali che non sono per nulla dei buoni amici secondo le stelle

LEONE

Il Leone è un segno vanitoso come pochi e in maniera del tutto inconsapevole e non intenzionale può arrivare minimizzare i problemi degli altri perché i suoi saranno sempre più importanti e urgenti. I nati sotto questo segno, infatti, tendono ad impegnarsi molto nelle competizioni e cercano sempre di eccellere in tutto quello che fanno, ma in solitaria. E poi il Leone vive di teatralità e di grandi manifestazioni d’amore o di ira che possono infastidire non poco chi gli sta accanto.

BILANCIA

Il problema della Bilancia è che per evitare conflitti o problemi appiattirà qualsiasi divergenza fino al punto che l’amicizia non diventerà solo un modo per stare in compagnia senza impegnarsi più di tanto a comprendere le esigenze dell’altro. I nati sotto questo segno, infatti, odiano avere discussioni e non si fanno problemi a mettere il loro volere prima di quello degli altri, tutto pur di non alterare il loro delicato equilibrio.

SCORPIONE

Lo Scorpione è un segno criptico, una cosa è certa però: se ferito questo segno punge eccome. Gli Scorpione, infatti, non perderanno mai occasione di pugnalare quando meno te lo aspetti se hai fatto loro un torto ritenuto gravissimo. Almeno però non agiscono alle spalle: dicono sempre in faccia quello che pensano a costo di risultare ostili.