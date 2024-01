Amazon offre lavoro, nuove posizioni aperte: quali sono le sedi, le figure richieste, i requisiti e come candidarsi

Nuove posizioni di lavoro aperte da Amazon. Ecco in quali sedi, le figure richieste, tutti i requisiti minimi e come fare per candidarsi.

Trovare un nuovo lavoro non è mai cosa semplice. In un momento storico in cui le grandi aziende puntano tutto su contratti di apprendistato o stage e i budget sono sempre più risicati, riuscire a firmare un contratto che possa durare nel tempo è diventata una missione impossibile. In particolare se non si hanno titoli di studio avanzati e l’esperienza è poca.

Ci sono però alcune occasioni alle quali bisogna sempre riporre la giusta attenzione. Soprattutto se a lanciarle sono multinazionali che cercano numerose figure che potrebbero fare anche al caso vostro. Oggi parliamo in particolare di Amazon, che di recente ha deciso di aprire nuove posizioni e offre lavoro. Ecco cosa dovete sapere tra sedi, figure, requisiti minimi e modalità per candidarsi.

Lavoro da Amazon: ecco i dettagli sulle nuove posizioni aperte

Migliaia di nuovi posti lavoro in arrivo grazie ad Amazon. Il brand americano ha annunciato che nei prossimi mesi ci sarà un’enorme campagna di recruiting, con la ricerca di figure per tutte le sedi sparse per l’Italia e per diversi campi. In base a titoli di studio ed esperienze pregresse.

In particolare, l’idea è di andare a soddisfare le richieste sia di diplomati, laureati e neolaureandi che di figure con terza media. Se nel primo caso si cercano professionisti che vogliono fare carriera, nel secondo ci sono centinaia di proposte come magazziniere senza particolari conoscenze e requisiti ulteriori.

Una delle sedi dove la richiesta è più alta è il centro logistico di Castel San Giovanni, in Emilia Romagna. Di recente infatti, la sede piacentina ha raddoppiato la sua dimensione e oggi occupa una superficie di 70mila metri quadrati. Tanto che ci sono state altre 1000 assunzioni nell’ultimo anno.

Molto ricercate anche le figure per i centri di assistenza clienti. In questo caso, le sedi sono a Roma, Torino, Bergamo, Vercelli. Ma anche Milano con le sedi corporate che offrono opportunità di impiego numerose per figure manageriali e per giovani senza esperienza che accetterebbero stage e tirocini.

Se siete interessati e volete candidarvi, vi basta accedere a questa pagina per le opportunità professionali ed inserire il vostro CV. Fatto questo, avrete modo di consultare i vari annunci e di scegliere quelli di vostro interesse, al quale potrete inviare la candidatura e attendere una chiamata dall’HR per avviare l’iter di selezione.