Primo appuntamento, altro che (solo) chimica: le domande da fare per capire se ci sarà una seconda volta

Se stai per avere il tuo primo appuntamento con una persona ci sono alcune domande da fare assolutamente: ecco quali sono.

Il primo appuntamento con una persona è certamente un evento emozionante, per il quale si cerca di essere più preparati possibili, scegliendo l’outfit giusto, pensando a una bella location in cui trascorrere il tempo e immaginando di che cosa si potrà parlare o meno.

In verità prepararsi al primo appuntamento non significa solamente fantasticare su cosa potrà accadere, ma pensare ad alcune domande da fare all’altra persona per potersi conoscere meglio e capire se potrebbe esservi l’occasione e la possibilità di rincontrarsi per un altro appuntamento.

Infatti. non è detto che tutte le persone che si trovano bene magari o a chattare o a chiacchierare per un paio di ore possano essere effettivamente compatibili, visto che in così poco tempo si può conoscere solo un aspetto superficiale dell’altro, mentre ciò che conta per una relazione seria e a lungo termine è tutto ciò che è più nascosto e che non viene detto alla prima persona che capita.

Vi sono tre domande nello specifico che possono essere fatte durante il primo appuntamento e che danno la possibilità di capire se si può continuare seriamente la conoscenza con l’altra persona.

Tre domande da fare al primo appuntamento: ecco quali sono

• Chiedere dei suoi interessi e delle sue passioni: obiettivamente a nessuno farebbe piacere stare con una persona che non ha alcun interesse personale, per cui, a prescindere da quale esso sia, può essere un attimo argomento per chiacchierare e al tempo stesso per capire un po’ di più come è fatta l’altra persona. Se non ha niente da condividere probabilmente ci si potrebbe annoiare sul lungo periodo

• Chiedere com’è il suo stile di vita: chiedere all’altra persona per esempio com’è una sua giornata tipo durante la settimana potrebbe essere un ottimo modo per capire il suo stile di vita, e al tempo stesso per vedere se il suo modo di fare potrebbe essere compatibile. Inoltre in questo modo si possono carpire diverse informazioni come per esempio cosa fa durante il suo tempo libero e come organizza il suo lavoro

• Chiedere quali siano le sue aspirazioni: tutte le persone hanno dei sogni e quando si inizia una relazione dovrebbe essere spontaneo poter supportare le aspirazioni e i desideri del proprio partner, per cui avere anche un’idea vaga di quali essi siano può essere un ottimo modo per creare una connessione più profonda