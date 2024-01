Uomini e Donne, ex corteggiatrice perde la pazienza: la critica è troppo pesante

Shock per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo l’ennesima critica ha deciso di uscire allo scoperto perdendo la pazienza.

Scoppia l’ennesimo scandalo sui social che vede coinvolta un’ex del programma condotto da Maria De Filippi, la quale grazie anche al percorso televisivo in questione, ha visto crescere la sua notorietà diventando una delle influencer più amate di sempre.

Recentemente, proprio l’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire attraverso la sua pagina Instagram dopo le forti critiche che le sono state riservate. Un momento molto difficile per la star del web, la quale ancora una volta si è vista costretta a difendere la sua posizione.

Una famosa ex di Uomini e Donne perde la pazienza sui social

Nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo Beatrice Valli, insieme al marito Marco Fantini incontrato a Uomini e Donne, nonché papà delle sue tre bambine: Bianca, Azzurra e Matilde. La coppia, fin da subito, ha riscosso un grandissimo successo in campo social diventando delle vere celebrità del web, costruendo una carriera ricca di successi, ma non esente da critiche così come avvenuto durante le ultime settimane.

Recentemente Beatrice Valli ha pubblicato un post provocatorio nella sua pagina Instagram, uno scatto che la ritrae con in braccio una delle figlie, la quale indossa delle scarpe di un famoso brand. Lo scatto in questione, poi, è accompagnato da una frase provocatrice su chi tra i suoi follower avrebbe avuto da ridire… ed ecco che la critica viene presto servita con una lunga serie di commenti negativi rivolti alla Valli e al suo lavoro.

“Non ho bisogno di essere qualcun altro”

Beatrice Valli ha così risposto al commento provocatorio scritto da un’utente, secondo la quale tenderebbe a imitare considerevolmente un’altra collega molto famosa, anche lei imprenditrice di sé stessa sui social. L’ex di Uomini e Donne, ha subito messo in chiaro la sua posizione, ricordando di aver costruito un percorso professionale mettendo in risalto la sua personalità senza dover imitare qualcun altro.

Dopo l’accaduto, ecco che la Valli torna a parlare a ruota libera sui social del suo lavoro che viene costantemente preso di mira dagli haters e non solo. Si tratta di un lungo messaggio attraverso il quale la ex influencer ricorda al popolo del web come ogni creator/talent o influencer intrecci collaborazioni che vengono identificate con la sigla ADV per le pubblicità, mentre i regali ricevuti sono accompagnati da “supplied by“.

Quanto detto è servito a Beatrice Valli per specificare come nel suo account Instagram vengono promossi rapporti collaborativi, ma anche prodotti donati per essere messi in lista proprio sui social, promuovendo così gratuitamente vari brand.

Beatrice Valli, in seguito, ha poi concluso il suo intervento su Instagram con questo lungo messaggio: “Questo è un vero e proprio lavoro fatto di più o meno sacrifici. Non siete voi a dover giudicare o criticare. Ogni lavoro deve essere rispettato come tale e nessuno (credo e spero) si permette di dire come lo state facendo o se lo state facendo male. Mi piacciono i consigli, i confronti sani! Mi piace da sempre essere trasparente con voi e negli anni l’ho sempre dimostrato e fatto“.

L’influencer, senza mezzi termini, e a ruota libera ha anche dichiarato: “Tutti noi possiamo sbagliare ma da parte mia c’è sempre stata molta trasparenza nei lavori svolti, comunicazioni e scelte lavorative. Se vedrete ADV sul mio profilo rispettate il mio lavoro. Non ho mai giudicato il vostro“.