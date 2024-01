Endometriosi, che cos’è e perché è così difficile da diagnosticare

L’endometriosi è una malattia spesso invalidante per le donne: circa 3 milioni quelle affette in Italia. Ma perché viene sottovalutata?

L’endometriosi è una condizione medica dolorosa e spesso misconosciuta che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. Caratterizzata dalla presenza di tessuto simile a quello dell’utero al di fuori di quest’ultimo, l’endometriosi può causare una serie di sintomi debilitanti, tra cui forti dolori pelvici, problemi durante l’attività sessuale e difficoltà nel concepire.

Attualmente, la ricerca scientifica sta cercando soluzioni innovative per trattare l’endometriosi in modo più efficace. Dall’identificazione di marcatori biologici alla sperimentazione di nuove terapie farmacologiche, gli sforzi sono mirati a migliorare la diagnosi precoce e a fornire opzioni di trattamento personalizzate per le pazienti.

La sensibilizzazione sull’endometriosi è cruciale per combattere l’ignoranza e migliorare il supporto sociale per le donne colpite. Campagne educative, testimonianze di pazienti e iniziative di sensibilizzazione possono contribuire a rompere il silenzio che circonda questa condizione e a promuovere un dialogo aperto sulla salute femminile.

Migliorare la consapevolezza pubblica, sostenere la ricerca scientifica e fornire un adeguato sostegno medico sono passi fondamentali per affrontare questa condizione in modo efficace. Solo attraverso uno sforzo collettivo si può garantire che le donne affette da endometriosi ricevano l’attenzione e la cura di cui hanno bisogno.

Endometriosi: una realtà silenziosa

Molte donne affette da endometriosi lottano in silenzio a causa della mancanza di consapevolezza e comprensione della malattia. I sintomi possono variare ampiamente, rendendo la diagnosi spesso un processo lungo e complicato. Molte pazienti vengono inizialmente scartate o sottovalutate, contribuendo alla persistenza di questa sfida medica.

Solo in Italia, sarebbero circa tre milioni le donne che ne soffrono e che ricevono una diagnosi anni dopo la comparsa dei sintomi. Tra rischio infertilità e giornate di lavoro perse. Circa 5 al mese, tanto che, a livello europeo si calcola che ammonti a 30 miliardi di euro la spesa per congedi lavorativi a causa dell’endometriosi. È più comune tra i 30 e i 40 anni, quindi tra le donne nell’età più importante per costruire il proprio futuro, tanto sotto il profilo personale, che sotto quello professionale.

Il dolore cronico associato all’endometriosi può infatti avere un impatto significativo sulla qualità della vita delle donne colpite. La difficoltà nel gestire il dolore quotidiano può influire sulle relazioni personali, sulla carriera e sulla salute mentale. È essenziale che la società acquisisca una maggiore consapevolezza di questa condizione al fine di fornire il sostegno necessario alle donne che ne soffrono.