Sai qual è il primo cartone animato trasmesso in Italia? I tuoi figli lo guardano ancora oggi

Non tutti sanno che il primo cartone animato mai trasmesso in Italia va in onda ancora oggi: ecco di quale si tratta.

La storia dell’animazione è davvero molto lunga e nel corso degli anni in tante parti del mondo sono nate diverse tecniche che ancora oggi vengono riconosciute globalmente dagli appassionati e non solo.

In linea di massima vengono riconosciuti due filoni principali: quello occidentale, che vede la sua massima espressione nei lavori di Walt Disney, e quello orientale/giapponese che è rappresentato da quelli che in gergo vengono definiti anime.

Nel corso degli anni i prodotti d’animazione, sia quelli occidentali che orientali, sono arrivati sulle emittenti televisive in Italia e al giorno d’oggi esistono diversi canali TV interamente dedicati ai più piccoli e alla trasmissione di cartoni animati. I cartoni animati però esistono da tantissimi anni e non tutti sanno che il primo cartone mai trasmesso in Italia va in onda ancora oggi.

Il primo cartone animato mai trasmesso in Italia va ancora in onda

Se i prodotti animati occidentali hanno avuto enorme successo proprio grazie ai classici di Disney, quelli giapponesi chiaramente sono arrivati dalle nostre parti qualche decennio più tardi. Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 una moltitudine di anime sono stati localizzati e tradotti in italiano per essere trasmessi sulle emittenti televisive del nostro Paese. Parliamo ad esempio di UFO Robot, Mazinga, Heidi, Capitan Harlock, Lupin e tanti altri ancora.

Ancor prima di tutti questi prodotti che sono stati citati, in Italia è stata trasmessa per la prima volta una serie animata che ancora oggi va in onda dopo quasi 50 anni dalla sua realizzazione. Si tratta di un prodotto a dir poco particolare perché la versione italiana è stata realizzata ancor prima di quella originale in patria e ha avuto un successo a dir poco strepitoso.

Era il 1976 e su Rai Uno (all’epoca chiamata ancora Rete 1) andava in onda la prima serie animata dedicata ai Barbapapà, un prodotto basato su una serie a fumetti francese pubblicata nel 1970. La serie narra di una famiglia di esseri di diversi colori che hanno la capacità di cambiare forma e di trasformarsi in vari oggetti.

Nel corso degli anni sono state realizzate diverse edizioni di questo prodotto fino ai giorni nostri: attualmente è in onda la serie “Barbapapà – Una grande famiglia felice” che dal 2020 va in onda sull’emittente televisiva Nick Jr. In questa nuova versione i personaggi e le vicende sono uguali alla serie originale, ma chiaramente lo stile animato è stato migliorato e modernizzato.