Bonus sociali e componenti compensative: scopri quanti soldi avrà la tua famiglia

Bonus sociali: uno strumento di cui sempre più famiglie italiane usufruiscono. Come ottenerli in base alle componenti compensative.

I bonus sociali e le componenti compensative sono uno strumento importante per supportare le famiglie a basso reddito. Ma quanto denaro riceverà la tua famiglia? Le disposizioni normative degli anni passati hanno stabilito che dal 1 gennaio 2024 i nuovi bonus sociali per il disagio economico saranno assegnati solo alle famiglie con un’attestazione ISEE 2024 inferiore a 9.530 €. Inoltre, le famiglie con almeno 4 figli a carico e un ISEE 2024 non superiore a 20.000 € potranno ancora beneficiare di questi bonus.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 188/2022/R/com, nel corso del 2024 le famiglie con un’attestazione ISEE 2023 compresa tra 9.530 e 15.000 € avranno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale.

Come ottenere questi bonus familiari

Questa categoria di famiglie, definita “classe d”, potrà usufruire del bonus per tutta la durata prevista dell’agevolazione. Rispettando quanto stabilito nel 2023 dalle deliberazioni 23/2023/R/com, 134/2023/R/com, 297/2023/R/com e 429/2023/R/com, l’importo delle componenti compensative CCE e CCG erogate nel 2024 ai beneficiari della classe d) sarà pari all’80% di quelle assegnate alle classi a) e b) secondo l’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Pertanto, in base a quanto stabilito dalla deliberazione 633/2023/R/com, sono considerati beneficiari del bonus sociale le famiglie con un’attestazione ISEE 2023 classificata nella classe d), come definita dall’articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/com, aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com. Questi bonus saranno concessi per la durata specificata dall’agevolazione e nel valore indicato nella Tabella 15-bis e nella Tabella 16-bis allegate al comunicato, che riguardano rispettivamente i bonus sociali per i clienti elettrici e gas in condizioni di disagio economico.

Le disposizioni normative delineano chi può beneficiare di questi vantaggi e in quale misura. Prestare attenzione a questi dettagli sarà fondamentale per aiutare le famiglie a gestire meglio le loro spese e a migliorare la loro situazione finanziaria.

I bonus sociali e le componenti compensative rappresentano un’opportunità importante per le famiglie in difficoltà economica di beneficiare di un sostegno finanziario. Tuttavia, è fondamentale che le famiglie siano informate sulle disposizioni normative in vigore e sui requisiti specifici per poter accedere a queste agevolazioni. Dare adeguata attenzione a queste informazioni permetterà alle famiglie di avere una maggiore consapevolezza dei loro diritti e potrà contribuire a una miglior gestione delle spese familiari e ad un migliore benessere economico.