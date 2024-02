“I Cesaroni 7 non ci saranno”, il protagonista frena l’entusiasmo e fa un passo indietro: la verità sulla fiction

Continuano le notizie sulla settima stagione de “I Cesaroni”: il protagonista delude i fan facendo un passo indietro.

Nelle ultime settimane le voci riguardanti un ritorno in grande stile de “I Cesaroni” si stanno facendo sempre più insistenti e ormai sembra già tutto apparecchiato per l’arrivo di una settima stagione: anche gli stessi protagonisti della fiction hanno ormai rotto il silenzio, ma a quanto pare il troppo entusiasmo dei fan ha spinto gli attori e i produttori della serie a fare un passo indietro abbastanza importante e la messa in onda potrebbe anche essere a rischio.

Quella de “I Cesaroni” è stata una delle fiction italiane più seguite di sempre che ha accompagnato generazioni di persone per 8 lunghi anni, dal 2006 al 2014: sei stagioni che non solo hanno fatto innamorare milioni di fan, ma hanno anche lanciato nel mondo dello spettacolo tantissimi membri del cast come Alessandra Mastronardi, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Niccolò Centioni, Micol Olivieri e hanno consacrato il talento di Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Max Tortora e Antonello Fassari.

I Cesaroni 7 si farà o no? Arriva la mazzata da uno dei protagonisti

La fiction ha ricevuto nel corso degli anni anche numerosi riconoscimenti e, ancora oggi a distanza di dieci anni dall’ultima stagione, i fan si aspettano un ritorno de “I Cesaroni”: il motivo non è solamente dovuto al legame che molte persone hanno stretto con i protagonisti della serie, ma anche perché il finale della fiction non è stato apprezzato da tantissimi fan, i quali hanno sempre sperato che le vicende tra i personaggi andassero molto diversamente da quelle che poi sono state le scelte degli autori.

Un ritorno de “I Cesaroni” anche solo un anno fa poteva sembrare pura utopia, ma a quanto pare qualcosa sta davvero bollendo in pentola: non ci sono ancora notizie ufficiali in merito, ma nelle ultime settimane i protagonisti della serie hanno iniziato a seminare indizi e voci che chiaramente sono stati presi con grandissimo entusiasmo da parte dei fan, i quali stanno dando ormai per scontato l’arrivo della settima stagione. A quanto pare però bisogna frenare l’entusiasmo dato che proprio uno dei protagonisti ha fatto un passo indietro smorzando la gioia dei telespettatori.

La prima a parlare di un plausibile ritorno de “I Cesaroni” è stata Elda Alvigini, la quale però ha dichiarato di non conoscere nulla riguardo una possibile settima stagione della fiction, ma a rompere definitivamente il silenzio è stato Claudio Amendola, il quale ha fatto intendere al pubblico che c’è la volontà di far tornare la fiction e di mandare in onda una nuova stagione: voci che sono state confermate nei giorni successivi anche da Antonello Fassari, il quale addirittura ha anche comunicato una data per le riprese: giugno 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano blog di Alberto Fuschi (@spettacoloitaliano)

Lo stesso attore che nella fiction interpreta Cesare Cesaroni, fratello di Giulio e proprietario della celebre bottiglieria alla Garbatella, ha però voluto (o dovuto) fare un importante passo indietro durante un’intervista con Caterina Balivo a “La volta buona“: l’attore romano ha fatto intendere che qualcosa in pentola potrebbe esserci, ma che non c’è nulla di ufficiale e che tutti i membri del cast non possono ancora dire nulla.