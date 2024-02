Nuovo triangolo al Grande Fratello: spunta un video sospetto, bufera sul web

Al Grande Fratello spuntano nuove dinamiche in merito a un triangolo amoroso, che ha innescato immediate reazioni nei telespettatori.

Anche se la diretta è attiva 24 ore su 24, molte persone si perdono gli eventi notturni, ecco perché il Grande Fratello rimanda in onda qualche sketch di spicco avvenuto mentre i telespettatori, probabilmente, dormivano.

Proprio un video girato di notte sta innescando non poche polemiche, anche perché non si sa se sia proprio il Grande Fratello che cerca di manipolare le opinioni dei fan dei protagonisti.

Grande Fratello, ecco che spunta un nuovo triangolo, i protagonisti “beccati” insieme

Il famoso triangolo Greta-Perla-Mirko non smette di attirare le attenzioni del pubblico, e molti sperano in realtà che Perla e Mirko tornino insieme.

C’è chi dice che però ormai la loro relazione sia definitivamente finita, e sembra addirittura che Greta non aspettasse altro. E dal suo comportamento che è stato catturato dalle telecamere sembra davvero così. Ecco cosa è successo.

Proprio riguardo ad alcuni video che erano stati girati di notte, vediamo un episodio che sta facendo il giro dei social. I protagonisti sono Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Perla Vatiero. Sembra che stia nascendo un nuovo triangolo!

Nelle dinamiche del video vediamo Sergio che si avvicina molto a Greta, l’abbraccia, la accarezza e le sussurra parole (chissà quali) all’orecchio. Greta sembra leggermente imbarazzata, ma in senso piacevole, però poi sembra anche che cambi idea e che si allontani da lui.

Nel mentre arriva anche Perla, che invece sembra apprezzare il fascino di Sergio. Lo tocca, tocca i suoi pettorali, e gli dice che vestito elegante sta proprio bene. Ad un certo punto sembra che Greta “getti addosso” a Sergio Perla, come a dire che se a lei piace tanto “può tenerselo”.

C’è chi giura che questa scena sia stata vissuta dai protagonisti in modo scherzoso, mentre chi afferma che le intenzioni di Sergio fossero reali e che lui provi un interesse per Greta. Lei però, preferisce giocare come “il gatto col topo” e il comportamento di Perla non fa che aumentare la suspence.

A chi si domanda se questo sia un nuovo triangolo amoroso, la regia del Grande Fratello per il momento non risponde. In fondo Mirko è fuori, e si sa, quando il gatto non c’è…

Non resta dunque che attendere gli sviluppi e scoprire se stia nascendo un novo intrigo sentimentale, con protagoniste proprio le due donne che fino a ieri avevano lottato per conquistare (o ri-conquistare) i sentimenti di Mirko.