Un Posto al sole del 15 febbraio: Riccardo prende una decisione shock

Trapelano interessanti spoiler suoi nuovi episodi di Un posto al sole, nella puntata del 15 febbraio Riccardo prenderà una decisione che stupirà tutti.

Un posto al sole si è fermato per la solita pausa del weekend e tornerà in onda da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio su Rai Tre con tante novità e colpi di scena. Stando alle anticipazioni della puntata del 15 febbraio Riccardo dopo aver riflettuto a lungo lascerà tutti senza parole con una decisione inaspettata.

Dopo avere osservato Luca, Ornella avrà non pochi dubbi nei suoi confronti e delle sue preoccupazioni ne parlerà anche con il marito. Il dottor De Santis fortunatamente può contare sulla vicinanza di Giulia, un nuovo vuoto di memoria però lo destabilizzerà molto, la malattia infatti sta progredendo. Serena e Filippo stanno organizzando una festa di Carnevale per Irene ma questa verrà annullata, la figlia se la prenderà con loro per poi chiudersi ancora di più in se stessa.

Riccardo è tornato a Napoli da qualche giorno ma non riesce a smettere di pensare a ciò che è successo con Virginia a Milano, i telespettatori si chiedono se i due si siano spinti oltre il bacio. Intanto, Rossella sta per scoprire qualcosa che la sconvolgerà non poco.

Anticipazioni Upas, Riccardo pronto ad una grande rinuncia per Rossella

Tra Ida e Diego torna finalmente il sereno, i due sono pronti a lasciarsi tutto alle spalle per viversi finalmente il loro amore. Tra i due scoppia infatti la passione, però decideranno di tenere la loro relazione segreta al momento. Riccardo sta vivendo un momento molto delicato, non riesce a smettere di pensare a ciò che è accaduto con l’ex moglie.

Roberto e Marina sono felici che tutto stia andando secondo i loro piani, stanno infatti crescendo il piccolo Tommy come se fosse davvero figlio loro e non permetto a Ida di intromettersi nelle decisioni da prendere sul bambino. Nel frattempo Micaela scopre che Samuel non le ha comprato nulla per San Valentino e resterà delusa, ciò farà nascere nuovi dissapori nel loro rapporto.

Filippo e Serena accettano l’invito a cena che hanno ricevuto da parte di Flavio Bianchi, non sanno però quali siano le sue vere intenzioni. Intanto, Riccardo capirà di essere pronto a fare una grande rinuncia per amore di Rossella. Il dottor Crovi è pronto a sacrificarsi pur di restare al suo fianco, cosa deciderà di fare? Questo le anticipazioni non lo rivelano, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle puntate per saperne di più.