La Ferrari ha deciso, tutto questo era impensabile: “Leclerc scioccato”

Clamorosa indiscrezione in casa Ferrari, Leclerc sconvolto: la situazione si complica per il pilota monegasco

Da settimane ormai nel mondo della Formula 1 non si parla d’altro. L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari, a partire dal 2025 è la notizia più importante per il motorsport da diversi anni a questa parte.

Il matrimonio tra il sette volte campione del mondo e la scuderia più prestigiosa e tifata al mondo è sicuramente un evento dal fortissimo impatto mediatico, ma a quanto pare non tutti hanno festeggiato per questa straordinaria novità, anche all’interno dello stesso universo Ferrari. A partire da Charles Leclerc.

Non che abbia alzato la voce, il monegasco ha tutto un altro stile e non avrebbe certo creato un caso per l’arrivo nella sua scuderia di uno dei piloti più vincenti di tutti i tempi. A quanto sembra però non si è unito ai tanti tifosi della Rossa che hanno esultato alla scoperta della firma di Hamilton.

Lo rivela il quotidiano spagnolo Marca secondo il quale l’attuale prima guida Ferrari e tutto il suo entourage sono rimasti assolutamente spiazzati dall’arrivo di Hamilton. Una decisione incredibile da parte dei vertici della scuderia di Maranello che potrebbe influire molto anche sul futuro di Leclerc, che ha da poco firmato il rinnovo con la Rossa con prospettive in teoria molto diverse.

Hamilton in Ferrari, Leclerc sotto shock: la reazione del pilota monegasco

“Leclerc e il suo entourage erano sotto shock“, scrivono i giornalisti di Marca in questi giorni, aggiungendo un dettaglio non di poco conto: “Ed erano anche piuttosto delusi, visto che da poco avevano firmato un contratto almeno triennale, stando a quanto trapela“.

Secondo la ricostruzione della stampa spagnola, il pilota monegasco e tutto il suo staff erano certi, una volta arrivati al rinnovo con la scuderia di Maranello, di essere considerati ancora dall’intero team la prima guida. Non avrebbero mai immaginato che di lì a poco la Ferrari avrebbe messo un sotto contratto un pilota che, per curriculum e blasone, non può certo arrivare a fare da spalla a Leclerc.

Nonostante al momento non abbiano comunque manifestato dissenso, per non mostrare segni di debolezza, è evidente che l’arrivo di Hamilton in Ferrari non possa far fare i salti di gioia a Leclerc, costretto probabilmente a cambiare i propri piani per il futuro.

A questo punto diventa percorribile anche la strada di un divorzio anticipato tra lui e la scuderia italiana, soprattutto se nel 2025 dovesse confermarsi relegato al ruolo di seconda guida, come tutto farebbe presupporre. Perché le ambizioni di un pilota come Leclerc sono ben altre, e difficilmente accetterebbe di vivere una situazione di questo tipo per più di una stagione.