Bonus psicologo, l’INPS pubblica la circolare con le istruzioni: al via le domande dal 18 marzo

Il Bonus psicologo è pronto per essere nuovamente erogato. L’INPS comunica ai cittadini la data di inizio per l’inoltro delle domande.

Dal 18 marzo sarà possibile richiedere il Bonus psicologo prorogato nel 2024 con qualche modifica che rende la misura più interessante. L’INPS ha pubblicato una Circolare con le istruzioni per l’inoltro della domanda.

Arriveranno milioni di domande per l’accesso al Bonus psicologo ma la platea dei beneficiari sarà molto più ristretta. Le risorse a disposizioni sono limitate, infatti, e poche migliaia di cittadini riceveranno l’aiuto economico per poter andare da un professionista risparmiando. Dal 18 marzo 2024, comunque, sarà possibile inviare la richiesta per l’anno 2023. Il termine ultimo di presentazione è il 31 maggio 2024.

Ricordiamo che il Bonus è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia secondo quanto previsto dal DL del 30 dicembre 2021. L’agevolazione si è resa necessaria in seguito alla pandemia da Covid 19 che oltre ad una crisi economica ha avuto come conseguenza un aumento dei casi di depressione, stress, ansia, fragilità psicologica. Il valore massimo del voucher è di 1.500 euro per chi ha un ISEE entro i 15 mila euro. Scende a 500 euro con ISEE oltre i 50 mila euro.

Come presentare domanda di Bonus psicologo 2024: le indicazioni dell’INPS

Dal 18 marzo 2024 è possibile chiedere il contributo per le spese sostenute nel 2023. Avere l’ISEE aggiornato è fondamentale per accedere a Bonus e prestazioni essendo scaduto quello valido per l’anno passato. Tra le condizioni di richiesta del beneficio c’è anche la residenza in Italia. Soddisfacendo i requisiti si potrà presentare la domanda di accesso al Bonus psicologo telematicamente utilizzando il servizio “Contributo sessioni psicoterapia”.

Il cittadino può scegliere di avviare la procedura tramite portale web dell’INPS accedendo con le credenziali digitali (SPID, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi) oppure chiamando il Contact Center al numero verde 803 164 da fisso oppure 06 164 164 da mobile (secondo il proprio piano tariffario). Nella circolare INPS di riferimento si legge, poi, che per le domande relative al 2024 e agli anni successivi la finestra temporale per l’inoltro delle richieste sarà comunicata annualmente dall’INPS con apposito messaggio.

L’ente verificherà i requisiti del richiedente specialmente con riferimento all’ISEE. In caso di difformità oppure omissioni nella compilazione della DSU verrà richiesto di correggere gli errori e procedere con un nuovo invio entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda. La regolarizzazione può avvenire presentando una nuova DSU, inviando documentazione idonea per dimostrare la completezza dei dati o rettificando la DSU con effetto retroattivo.