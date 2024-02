Chiara Ferragni, il messaggio nascosto dietro i suoi (nuovi) outfit: cosa ci vuole dire l’influencer

Chiara Ferragni sta cercando di comunicare attraverso le sue nuove scelte di moda: i significati segreti dietro i suoi ultimi outfit.

Nel corso degli ultimi quindici anni, cioè dal momento in cui ha cominciato a diventare famosa sul web, Chiara Ferragni ha indossato letteralmente di tutto. L’influencer ha infatti la rara abilità di passare da un look estremamente sportivo ad outfit estremamente eleganti con grande disinvoltura e riuscendo a risultare sempre credibile.

Da quando ha fondato il suo brand di moda, però, Chiara ha legato il suo nome a una serie di colori estremamente allegri e luminosi come il rosa e il celeste baby, il verde e il giallo fluo. Non stupisce affatto quindi che molto spesso l’influencer abbia indossato questi stessi colori per costruire look allegri, vivaci e talvolta un po’ infantili ma che comunque hanno fatto scuola.

Negli ultimi tempi però Chiara Ferragni ha profondamente cambiato il proprio modo di vestire. L’influencer sembra avere dismesso quasi del tutto i colori fluo e ha deciso di optare per colori più neutri e spesso molto scuri, più adatti alla stagione invernale ma soprattutto a questo momento della sua vita.

Il significato dell’ultimo outfit di Chiara Ferragni

Sia nella giornata di San Valentino, sia in una fotografia postata in quelle stesse ore, Chiara Ferragni ha optato per look black o addirittura total black: una scelta che aveva fatto molto di rado negli ultimi anni.

In uno scatto, in particolare, l’influencer ha deciso di indossare un maglioncino nero a dolcevita, una giacca grigia gessata in bianco e un maxi cappotto completamente nero a completare il look. Si tratta di un outfit estremamente rigoroso e molto coperto, completamente diverso dai look giocosi e che scoprivano moltissima pelle che Chiara aveva indossato con disinvoltura fino a qualche mese fa.

Secondo la psicologia chi indossa molto nero sta attraversando una fase di transizione durante la quale si sente vulnerabile ed avverte il profondo bisogno di proteggersi. Il nero infatti ci permette di nascondere meglio i nostri stati d’animo come indossando una sorta di armatura. Ci rende anche poco riconoscibili nel mezzo della folla, permettendoci di passare il più possibile inosservati.

Sembra quindi che gli ultimi look di Chiara Ferragni stiano cercando di comunicare lo stato d’animo dell’influencer, la quale sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita: la sua prima, gigantesca, crisi di immagine. Oggi Chiara ha bisogno di chiudersi nel suo bozzolo per proteggersi dagli attacchi esterni e per sentire il sostegno della propria famiglia e dei propri follower. Non è un caso che, mentre ha cominciato a vestirsi di nero sempre più spesso, Chiara abbia anche deciso di blindare il suo profilo permettendo solo ai follower di commentare.