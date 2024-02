“Sei tremendo”, lo sfogo social di Elettra Lamborghini con il marito Afrojack: il video è virale, cosa ha fatto lui

Elettra Lamborghini non si trattiene e si sfoga verso Afrojack. Le parole che fanno comprendere il suo stato d’animo

La coppia è ben nota sul web per la miriade di siparietti che è solita condividere, anche se quello caricato in rete questa volta sembra avere attirato l’attenzione di tutti i loro fan. In particolare, la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini ha deciso di non farla passare liscia al marito, il disc jockey Afrojack, per via di un atteggiamento che lei proprio non si aspettava.

Inoltre, ha voluto riprendere la scena per far comprendere ai follower il motivo per cui il ragazzo olandese proprio non avrebbe dovuto fare una certa cosa. Dopo il matrimonio, svolto sul lago di Como nel 2020, i due sembrano essere inseparabili, anche se talvolta si lasciano andare a delle piccole scaramucce, proprio come succede a ogni coppia.

Questa volta, però, Afrojack sembra averla fatta indispettire particolarmente per un motivo che molte persone vanitose capiranno. In particolare, la conduttrice ha contestato al marito la condivisione di alcune istantanee che proprio lei non si sarebbe aspettata. Di certo, per quanto riguarda il suo modo di fare, lei non le avrebbe mai caricate in rete. Eppure, ai follower sembrano essere piaciute particolarmente, dato che il filmato in questione è divenuto subito virale.

Questa non gliela doveva proprio fare

I due sono molto seguiti sui social media e su Instagram posseggono più di 7 milioni di follower lei e oltre 4 milioni lui. Proprio questo enorme seguito li porta a essere spesso al centro dell’attenzione e i loro ammiratori non riescono a fare a meno di commentare le loro attività quotidiane.

Anche il post condiviso da parte di Afrojack ha ricevuto più di 26 mila like, ma a Elettra Lamborghini non sembra proprio esser andato a genio. “Sei tremendo”, ha affermato la cantante verso il suo compagno di vita, ma lui non è sembrato affatto contrariato. Più precisamente, lei non è sembrata affatto soddisfatta delle immagini che la immortalavano, perché non le piacevano le sue pose.

“I migliori giorni della mia vita e molto ancora dovrà venire”, ha scritto Afrojack taggando sua moglie. “P.S., sono il miglior fotografo di tutti”, ha poi concluso, con vari cuori fra una frase e l’altra. Insomma, i due continuano a essere indivisibili e appaiono spesso come molto divertiti, atteggiamento che in una coppia non può che far del bene.