Altro che Ilary Blasi! Chanel Totti incanta tutti: l’outfit tutto da copiare per la palestra

Ilary Blasi, la figlia Chanel Totti incanta il web: l’outfit per la palestra è pazzesco e tutto da copiare, ecco i dettagli del suo super look.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare prepotentemente della vita privata di Ilary Blasi e della separazione da Francesco Totti. I due ex coniugi sono più lontani che mai e il processo si preannuncia particolarmente agguerrito, soprattutto da quando i legali di Ilary hanno fatto una serie di rivelazioni piuttosto ‘scottanti’ sull’ex capitano della Roma.

La prima riguarda alcuni comportamenti nei confronti dei figli, come l’aver lasciato Isabel da sola in albergo in un’occasione per poter partecipare a un evento. Poi c’è la questione dei presunti conti all’estero non dichiarati al giudice, per non parlare dei ritardi nel pagamento degli alimenti per i figli, che dovrebbero essere 12.500 euro al mese.

I legali della Blasi hanno anche accusato Totti di sperperare molto denaro al casinò, parlando addirittura di oltre 3 milioni spesi dal 2020 ad oggi. La situazione tra i due, insomma, si fa sempre più tesa e complicata, ma intanto entrambi continuano ad andare avanti con le proprie vite e con i rispettivi nuovi compagni Bastian Muller e Noemi Bocchi.

Ilary, poi, ha presentato di recente il suo libro ‘Che Stupida – La mia verità’, nel quale ha rivelato una serie di nuovi retroscena sull’addio a Totti. Di lei, dunque, si parla tantissimo sul web, ma non è tutto. Anche sua figlia Chanel, secondogenita della famiglia, è infatti diventata una vera e propria star sui social.

La giovane condivide molto della sua vita sul suo profilo Instagram e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del suo look pazzesco per l’allenamento in palestra. Siete curiosi di vedere come si è mostrata?

Ilary Blasi, sua figlia Chanel Totti incanta tutti con l’outfit per la palestra: ecco il suo look pazzesco, resterete a bocca aperta

Ilary Blasi è una delle donne più ‘chacchierate’ degli ultimi mesi, soprattutto da quando è uscito su Netflix il documentario ‘Unica’ ed è stato pubblicato il suo libro ‘Che Stupida – La Mia verità’, nel quale la conduttrice ha parlato in maniera ancora più dettagliata della fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Oltre a lei, però, il web tiene molto ‘sotto controllo’ anche la figlia Chanel, che ormai è una vera star di Instagram con quasi 500mila follower e un profilo super curato, nel quale condivide tutto quello che fa. La secondogenita di casa Totti mostra sui social i suoi look, i suoi viaggi e tanti momenti con la famiglia o con il fidanzato Cristian Babalus.

Nelle ultime ore, poi, ha lasciato tutti a bocca aperta facendo vedere il suo outfit per la palestra. Si tratta di un completino nero composto da maglia e pantaloncini super aderenti e glamour, con scarpe bianche e accessori glamour, come l’anello che le ha regalato il fidanzato. Il look è semplice, ma comunque curato nel minimo dettaglio.

Tantissimi, infatti, hanno apprezzato lo stile di Chanel, che si mostra sempre super glamour, anche quando deve semplicemente andare in palestra per allenarsi. Voi che dite, vi piace il suo outfit?