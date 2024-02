Hanno venduto il club di Serie A. E c’entra anche Dybala

Club di Serie A verso la cessione, scenari particolari per il futuro: un discorso in cui c’entra anche Paulo Dybala

Un grande talento, di certo, quello di Paulo Dybala, ma che è stato piuttosto contestato nel corso degli ultimi anni. Il giocatore argentino è uno di quelli che quando in giornata è in grado di fare la differenza ad alti livelli, ma nelle ultime stagioni ha faticato a trovare continuità vista una certa propensione agli infortuni, per i quali in alcuni periodi è stato in campo a dir poco a singhiozzo.

Anche in questa annata, qualche stop di troppo per la ‘Joya’. Ma quando c’è lui in campo, la Roma si accende. Il suo contributo in termini di gol e assist non manca, sebbene sia lievemente inferiore a quello della passata stagione.

Su di lui conta molto De Rossi per il lungo rush finale tra corsa Champions in campionato e percorso in Europa League. Poi, però, bisognerà parlare del futuro. Si tratta di un giocatore piuttosto ambito sul mercato e i rumours attorno a lui non mancano mai, con l’interessamento di diverse grandi squadre soprattutto tra Spagna e Inghilterra.

Anche perché sul contratto di Dybala c’è una clausola rescissoria valida per l’estero che è piuttosto abbordabile e che a luglio potrebbe essere ‘attivata’, sancendo l’addio dell’argentino per appena 13 milioni di euro. Una eventualità guardata con sospetto e timore dall’ambiente. Anche se c’è chi la pensa diversamente.

Dybala e il futuro della Roma, l’annuncio che fa discutere

Il partito dei sostenitori di Dybala non è unanime. Tra le voci più critiche c’è quella del giornalista Rai Mario Mattioli, che ai microfoni di ‘Radio Radio‘ si è espresso in termini non proprio lusinghieri nei suoi confronti.

Anche ricordando gli alti e bassi dei suoi ultimi anni alla Juventus, Mattioli ha sentenziato: “Non vale la pena tenere questo Dybala“. Per lui, dunque, la cessione della ‘Joya’ non sarebbe uno scenario da escludere. E a proposito di cessione, potrebbe esserci anche quella del club giallorosso, che fin qui, sotto la guida dei Friedkin, non è mai ancora riuscita a entrare in Champions League.

Sempre Mattioli ha infatti spiegato: “C’è quel vociferare di un fondo arabo che si muove per la Roma che è sempre più reale. Nella mente di Friedkin c’è una cessione in programma, ci sono tanti indizi che possono trasformarsi in certezze“.