Innovativo bonus genitori appena approvato: 1500 euro o 2500 euro se gemelli

Rientra nell’ambito del sostegno alla natalità e al reddito il nuovo innovativo bonus destinato alle famiglie. La particolarità? Riguarda anche chi ha dei gemelli

Il sostegno alla natalità e alla crescita dei figli, in particolare nelle famiglie più fragili economicamente, è diventato nell’ultimo periodo uno dei principali temi di indirizzo dal punto di vista istituzionale e diversi bonus e agevolazioni sono stati messi in campo in tal senso.

Basti pensare all’Assegno Unico o al bonus asilo nido, ma anche ai tanti contributi che, a livello locale, vengono destinati alle coppie che decidono di mettere al mondo un figlio. Di recente è stato introdotto, in tal contesto, un nuovo bonus decisamente innovativo perché tiene conto anche di un altro particolare, ovvero di chi ha gemelli. Vediamo di che cosa si tratta, quali sono gli importi e come richiederlo.

Bonus famiglie, contributo anche per chi ha gemelli: come funziona

Il bonus in questione è strettamente collegato alla fruizione del congedo parentale facoltativo ed è infatti rivolto ai genitori lavoratori. La sua introduzione è arrivata a seguito della pubblicazione di un bando attraverso il quale sono state stanziate importanti risorse finalizzate, come specificato, “a sostenere il reddito familiare dei genitori”. Ed è pensata come un’opportunità per aiutare tali coppie a conciliare “tempi di cura e tempi di lavoro” ma anche per spingere ad una sempre maggiore, sia in ambito familiare che lavorativo, parità di genere.

Il contributo è infatti differenziato sulla base di tre variabili: il numero di mesi di congedo parentale fruiti con indennità pari o inferiore al 30%, l’alternanza di fruizione del congedo tra i genitori e la presenza di gemelli. Si va da un minimo di 300 euro, contributo standard per un mese di congedo parentale, fino a 2500 euro per i coniugi che hanno gemelli e con almeno 5 mesi di congedo. Con tutta una serie di altre erogazioni da 400, 500, 600, 800, 1000 e ancora da 900, 1200, 1500, 1600 e 2000 euro a seconda delle casistiche.

La novità arriva dal comune di Seregno e qui occorre avere la residenza, sin dalla nascita del bambino, per poter richiedere l’importo in denaro. Inoltre è richiesto un Isee non superiore a 30mia euro. Per il bonus sono stati messi in campo 30mila euro e, nel rispetto dei requisiti richiesti, sarà possibile presentare la domanda all’indirizzo [email protected] oppure via pec a [email protected]. O ancora consegnandola a mano in comune. Il tutto entro e non oltre il 31 dicembre 2024.