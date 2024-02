Rossi-Marquez, telenovela infinita: altra rivelazione choc

Continua la telenovela che vede protagonisti Valentino Rossi e Marc Marquez: la rivelazione lascia a bocca aperta i tifosi

Nel corso della sua carriera nel Motomondiale, Valentino Rossi ha lasciato dietro di sé poche amicizie e tante rivalità, soprattutto con i piloti di maggior talento. Per anni autentica chimera per Max Biaggi, nel corso degli anni il fuoriclasse di Tavullia ha rivaleggiato con Gibernau, Stoner, Lorenzo e soprattutto con Marc Marquez.

Un rapporto, quello con il pilota spagnolo oggi approdato in Ducati, che è mai stato del tutto riallacciato, come testimoniato negli ultimi giorni da una rivelazione sorprendente.

Affermare che ci sia ancora ‘odio’, almeno a livello sportivo, è forse eccessivo. Di certo non c’è grande amicizia, al massimo tanto rispetto, quello stesso rispetto nato dal talento incredibile che ha permesso ai due di dividersi, per diversi anni, le vittorie più prestigiose. Tuttavia, la ‘colpa’ di una mancata riappacificazione sarebbe tutta di Valentino, anche oggi che ha smesso di correre da varie stagioni. Almeno secondo il punto di vista di Marquez.

Per la prima volta dal suo arrivo nel team Gresini, il fuoriclasse spagnolo classe 1993 ne ha infatti parlato in un documentario di DAZN, confessando di aver sempre visto in Rossi un punto di riferimento, un esempio da seguire, ma anche di non aver mai avuto l’opportunità di ricostruire un rapporto tra loro, e non per sua volontà.

Marc Marquez parla di Valentino Rossi: la confessione è sorprendente

La loro rivalità è stata vera e accesa, ha spiegato Marquez. Nonostante la differenza di età, si sono battuti come leoni in pista e si sono superati e migliorati a vicenda. “Condividere la pista con Vale è stato molto bello, da lui ho imparato tanto“, ha confessato Marquez, elogiando dunque quello che per anni, oltre che un rivale, è stato indirettamente un maestro.

Quando gli è stato chiesto se fosse possibile una riappacificazione, a distanza di tanti anni da quella famosa stagione 2015 in cui i rapporti tra i due si deteriorarono definitivamente, lo spagnolo ha però risposto in maniera piuttosto evasiva.

“Non è una cosa che dipende da me“, ha sentenziato Marquez, gettando quindi tutta la colpa e la responsabilità della mancata riappacificazione sulle spalle di Vale. E in effetti lo stesso Dottore, in un’intervista recente, aveva spiegato di non essere ancora pronto a tendere la mano a quello che è stato il suo ultimo grande rivale.

Insomma, i due non si parlano da tempo, e dal ritiro di Rossi hanno interrotto qualunque tipo di relazione. Pensare che le cose possano migliorare a breve è complicato. Ma il mondo dello sport è piano di sorprese, e la vita di entrambi sta cambiando rapidamente. Chissà che il giorno in cui torneranno a stringersi la mano non possa essere più vicino di quanto loro stessi non pensino.